Heróis na escola: PM age rápido, apreende jovem com revólver e impede tragédia

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Polícia Militar da Bahia - Foto: PM-BA

A ação rápida da Polícia Militar da Bahia evitou uma possível tragédia na manhã desta quarta-feira, 1º, no município de Castro Alves. Um adolescente foi flagrado com uma arma de fogo dentro de uma unidade escolar e acabou apreendido.

De acordo com a corporação, equipes da 27ª CIPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após denúncia de que um estudante estaria armado no interior da escola.

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Ao chegar ao local, os policiais identificaram o adolescente com as características informadas e realizaram a abordagem. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .38 e seis munições.

O Conselho Tutelar e os responsáveis legais pelo menor foram acionados para acompanhar a ocorrência. O adolescente e o material apreendido foram encaminhados à delegacia territorial da cidade, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.