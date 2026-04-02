NA BAHIA
Heróis na escola: PM age rápido, apreende jovem com revólver e impede tragédia
Adolescente foi flagrado com munições em Castro Alves
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
A ação rápida da Polícia Militar da Bahia evitou uma possível tragédia na manhã desta quarta-feira, 1º, no município de Castro Alves. Um adolescente foi flagrado com uma arma de fogo dentro de uma unidade escolar e acabou apreendido.
De acordo com a corporação, equipes da 27ª CIPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após denúncia de que um estudante estaria armado no interior da escola.
Ao chegar ao local, os policiais identificaram o adolescente com as características informadas e realizaram a abordagem. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .38 e seis munições.
Leia Também:
O Conselho Tutelar e os responsáveis legais pelo menor foram acionados para acompanhar a ocorrência. O adolescente e o material apreendido foram encaminhados à delegacia territorial da cidade, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes