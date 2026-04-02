EXTORSÃO
Mulher é presa por coagir turistas ao oferecer rezas no Pelourinho
Suspeita atuava de forma agressiva contra visitantes do Centro Histórico de Salvador
Por Luiza Nascimento
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Uma mulher foi presa nesta quarta-feira, 1º, em Salvador, por suspeita de coagir turistas ao oferecer rezas de forma invasiva. Eliane de Jesus Sousa, de 52 anos, foi localizada no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico da capital baiana, local onde costumava atuar.
A suspeita abordava visitantes de forma intimidatória, se aproximando das vítimas e oferendo o serviço. Após o contato inicial, passava a exigir dinheiro de maneira agressiva.
Uma das vítimas afirmou que ela teria a segurado à força, enquanto caminhava, mesmo após recusar a abordagem. Ele foi pressionado até realizar duas transferências bancárias.
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Sobre a ação
A prisão aconteceu após a coleta de provas e depoimentos que indicam a atuação recorrente da suspeita contra turistas da capital baiana.
Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a ação foi de investigadores da Delegacia do Turista (Deltur Salvador) que, após a localização, a encaminharam para a sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).
No local, ela foi submetida a exame de lesões corporais e permanece custodiada à disposição da Justiça.
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