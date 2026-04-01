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INVESTIGAÇÃO

Jovem é morto e mulher sofre tentativa de sequestro no Rio Vermelho

Vítima foi identificada como Daniel Queiroz de Oliveira

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/04/2026 - 21:17 h

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Imagem ilustrativa da imagem Jovem é morto e mulher sofre tentativa de sequestro no Rio Vermelho
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Um jovem de 20 anos foi morto a tiros e uma mulher escapou de uma tentativa de sequestro na madrugada desta quarta-feira (1º), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O crime teria começado após uma discussão em uma lanchonete da região.

A vítima foi identificada como Daniel Queiroz de Oliveira. O corpo dele foi localizado na praia, nas proximidades da Vila dos Pescadores, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia.

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A mulher, Geisa Souza Oliveira, conseguiu fugir dos suspeitos e buscou ajuda em um estabelecimento comercial.

Conflito

De acordo com o relato da sobrevivente, ela e Daniel estavam no Largo de Santana, onde consumiam bebidas e compraram uma porção de carne do sol. Ao pedirem para embalar o alimento, houve discordância sobre o valor cobrado, considerado abusivo, o que deu início a uma discussão.

Após o desentendimento, um grupo de homens teria abordado Daniel e o levado para um local desconhecido. Ao mesmo tempo, outros suspeitos tentaram sequestrar Geisa, que conseguiu escapar e se esconder.

Prisão

Policiais militares da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) por volta de 0h20 e iniciaram buscas na região. Durante as rondas, um homem identificado como Jackson Reis dos Santos foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, ele apresentava características semelhantes às descritas na ocorrência e foi reconhecido por Geisa como participante da tentativa de sequestro. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece detido. A defesa dele não foi localizada até a última atualização.

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Na faixa de areia da Vila dos Pescadores, os policiais encontraram vestígios que podem estar ligados ao crime, como manchas de sangue, um boné e uma sandália, que, segundo a testemunha, pertenciam à vítima.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura autoria e motivação.

Familiares informaram à TV Bahia que Daniel não tinha antecedentes criminais e não costumava frequentar o bairro. Segundo parentes, ele tinha deficiência intelectual, fazia uso de medicação controlada e trabalhava lavando carros. A família também relatou que o jovem saiu de casa dizendo que encontraria uma mulher.

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Tags:

crime Polícia rio vermelho Sequestro

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