OPERAÇÃO VITA PRAESIDIUM
Sete homens são presos em operação contra esquema de extorsão na Bahia
Operação foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira, 1º
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Sete mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta quarta-feira, 1º, como parte da Operação Vita Praesidium, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Os homens eram suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa na cidade de Piripá, no sudoeste do estado.
A ação é resultado de investigação conduzida pela Delegacia Territorial do município, com apoio técnico da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS).
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Cinco dos sete mandados de prisão foram executados no sistema prisional, sendo quatro no Conjunto Penal de Jequié e um na Penitenciária Estadual de Guaíra, no estado do Paraná, onde os investigados já se encontravam custodiados.
Outros dois alvos, que estavam em liberdade, foram presos nas cidades de Jaguaquara e Luís Eduardo Magalhães. Em Luís Eduardo Magalhães, também foi cumprido mandado de busca e apreensão, ocasião em que foi apreendido um aparelho celular.
Entenda o caso
As investigações sobre o esquema criminoso tiveram início após o sequestro de duas vítimas, em setembro de 2024, no trecho da rodovia BA-263, que liga os municípios de Piripá e Condeúba.
Na ocasião, as vítimas foram abordadas por indivíduos armados, retiradas do veículo e mantidas em cativeiro por mais de 24 horas, período em que sofreram ameaças e violência psicológica, enquanto familiares eram coagidos a realizar pagamentos para garantir a libertação.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Paulo Henrique de Oliveira, as apurações identificaram que parte da articulação criminosa ocorria a partir do interior do sistema prisional, por meio do uso ilícito de aparelhos celulares, além da atuação de colaboradores externos responsáveis pela logística do sequestro e pela movimentação financeira dos valores obtidos.
O delegado destacou que o homem localizado no estado do Paraná é apontado como o condutor do veículo utilizado no dia do sequestro. Em fevereiro de 2025, o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas, ao ser pego transportando aproximadamente 260 kg de maconha.
Enquanto isso, o suspeito capturado em Jaguaquara é investigado por receber em sua conta bancária os valores transferidos pelas vítimas por meio de PIX.
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