Mais de 60 sites falsos do Imposto de Renda aplicam golpes com Pix

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A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Criminosos virtuais estão explorando o período de declaração do Imposto de Renda para aplicar golpes pela internet. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (1º) identificou ao menos 61 páginas falsas criadas para enganar contribuintes.

As fraudes variam, mas seguem um padrão: simular canais oficiais para induzir a vítima ao erro. Em um dos casos, o usuário é levado a inserir o CPF em um site fraudulento e, logo depois, recebe a informação de que há uma suposta irregularidade vinculada ao documento.

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A partir daí, surge a oferta de “regularização imediata”, com promessa de isenção de multas e juros. Para dar aparência de legitimidade, os golpistas apresentam valores, prazos e até um QR Code para pagamento via Pix — tudo falso.

Outra estratégia identificada envolve o roubo de dados sensíveis. Algumas páginas tentam capturar login e senha da conta Gov.br, que dá acesso a diversos serviços públicos e pode ser usada indevidamente.

Características

Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, os endereços desses sites costumam incluir termos familiares ao contribuinte, como “IRPF”, “gov” e “Receita Federal”, além de reproduzirem o visual de plataformas oficiais.

A orientação é evitar clicar em links suspeitos e sempre buscar atendimento diretamente nos canais oficiais da Receita Federal, como o programa do IR, o portal Meu Imposto de Renda ou o aplicativo institucional.

O prazo para envio da declaração segue até 29 de maio, período em que especialistas recomendam atenção redobrada, já que novas tentativas de golpe podem surgir.