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ECONOMIA

E agora? Substitutos da carne bovina ficam mais caros em abril

Conflito no Oriente Médio pressiona custos e deve impactar diretamente o preço de proteínas no Brasil

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/04/2026 - 14:55 h

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Açougue em um supermercado brasileiro
Açougue em um supermercado brasileiro -

O brasileiro que já vinha tentando driblar o preço da carne de boi pode enfrentar um novo desafio a partir de abril. Isso porque os principais substitutos mais consumidos — como ovos, frango e carne suína — também devem ficar mais caros nos supermercados.

O cenário por trás dessa alta vem de fora. O conflito no Oriente Médio em 2026 tem provocado instabilidade em rotas comerciais importantes, especialmente no Estreito de Ormuz, afetando diretamente o transporte global de mercadorias.

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Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o fechamento da região em março agravou os gargalos logísticos, encarecendo o escoamento de produtos e impactando mercados estratégicos.

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Custos sobem em toda a cadeia

Não é só o frete que pesa. A produção também ficou mais cara. Insumos essenciais registraram aumento, com fertilizantes e transporte chegando a subir até 30%.

Além disso, setores como o de embalagens também foram afetados, já que dependem de matérias-primas importadas, que ficaram mais caras com a crise internacional.

Alternativas mais procuradas

Mesmo com a oferta de ovos estável em comparação a anos anteriores, a busca por proteínas mais baratas cresceu. Diante da pressão econômica, muitos consumidores passaram a priorizar opções consideradas mais acessíveis no dia a dia.

Tendência de preços altos

Os reflexos das tensões geopolíticas já são sentidos no Brasil e não devem desaparecer tão cedo. Enquanto os problemas logísticos continuarem, a expectativa é de manutenção dos preços em patamares elevados.

Na prática, isso significa que até mesmo os substitutos da carne de boi devem pesar mais no bolso do consumidor nas próximas semanas.

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