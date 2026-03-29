Mais um estado deve fechar supermercados aos domingo; saiba qual

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Mais um estado pode fechar os supermercados aos domingos - Foto: Reprodução

A novela dos supermercados fechando aos domingos está prestes a ganhar um novo capítulo, dessa vez em Goiás. O estado está em discussão com a proximidade do fim da atual Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), previsto para 31 de março.

Caso a proposta em análise seja aprovada, o estado pode seguir o caminho do Espírito Santo e proibir a abertura desses estabelecimentos aos domingos.

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Negociações avançam entre empresas e trabalhadores

As conversas envolvem o Sincovaga, que representa o setor patronal, e o Secom, que defende os trabalhadores.

Nos últimos dias, houve avanços nas negociações, mas ainda não há definição oficial. A expectativa é que as novas regras passem a valer a partir de 1º de abril, caso haja acordo.

Impasse gira em torno do funcionamento aos domingos

O principal ponto de divergência entre as partes é justamente a abertura dos supermercados aos domingos.

Trabalhadores defendem folga fixa nesse dia

Empresários buscam alternativas para evitar perdas financeiras

Esse conflito tem travado o avanço das negociações.

“Corujão” aos sábados surge como alternativa

Uma das propostas discutidas é a criação de um horário estendido aos sábados, conhecido como “corujão”, permitindo o funcionamento das lojas até 1h da madrugada.

A medida surge como forma de compensar a possível suspensão das atividades aos domingos e minimizar impactos no faturamento.

Decisão pode mudar rotina de consumidores

Caso a nova convenção seja aprovada, os consumidores terão apenas o último fim de semana de março para realizar compras aos domingos dentro das regras atuais.

A partir disso, será necessário:

antecipar compras

reorganizar a rotina semanal

utilizar horários alternativos

Regras terão efeito imediato

Como a convenção coletiva tem força legal, qualquer mudança aprovada passará a valer imediatamente.

Empresas que não se adequarem às novas regras poderão sofrer penalidades, incluindo multas.

Cenário ainda é de cautela

Até o momento, o Sincovaga não se posicionou oficialmente sobre o desfecho das negociações, enquanto o Secom informou que novos detalhes devem ser divulgados após o feriado da Semana Santa.

A decisão final deve impactar diretamente trabalhadores, empresários e consumidores em todo o estado.