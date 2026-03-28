Carrefour e Assaí são proibidos de funcionar aos domingos; entenda

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Supermercados são proibidos de atuar aos domingos - Foto: Divulgação | Assaí

Supermercados e outros estabelecimentos comerciais estão proibidos de funcionar aos domingos desde o primeiro dia de março no Espírito Santo . A medida foi definida na Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2027, firmada entre sindicatos patronais e representantes dos trabalhadores do setor.

A decisão já provoca mudanças no comportamento de consumidores e na rotina de milhares de profissionais.

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Mais de 70 mil trabalhadores foram impactados

De acordo com dados divulgados pela imprensa, cerca de 1,5 mil lojas e mais de 70 mil trabalhadores, distribuídos em 78 municípios, foram diretamente afetados pela nova regra.

A medida altera escalas, horários e também o planejamento de compras da população, que precisa se organizar melhor ao longo da semana.

Por que o comércio não abre mais aos domingos?

O fechamento aos domingos é resultado de uma combinação de fatores, principalmente:

dificuldade na montagem de escalas de funcionários

baixo faturamento registrado nesse dia

Esses pontos foram determinantes para o acordo firmado entre empresas e trabalhadores do setor.

Mudança na escala de trabalho

Com a nova regra, trabalhadores que atuam no regime 6x1 passam a ter folga obrigatória aos domingos.

Antes da mudança, o descanso semanal costumava ocorrer em dias úteis, geralmente entre segunda e quinta-feira.

Trabalhadores se dividem sobre a decisão

A alteração gerou opiniões diferentes entre os profissionais do setor.

Por um lado, muitos comemoram a possibilidade de folgar aos domingos, o que facilita o convívio com familiares e amigos — já que esse é o dia em que a maioria das pessoas também está disponível.

Por outro, há quem sinta falta das folgas durante a semana, que permitiam:

resolver questões bancárias

realizar consultas e serviços

organizar pendências pessoais

Consumidores precisam se adaptar

Para os consumidores, a mudança exige mais planejamento. Situações comuns, como compras de última hora para o almoço de domingo, deixam de ser possíveis.

Diante disso, alternativas como antecipar compras ou recorrer a vizinhos e pequenos comércios autorizados passam a fazer parte da nova rotina.