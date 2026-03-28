Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Moraes nega pedido de Bolsonaro para ampliar visitas dos filhos

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar por 90 dias após alta hospitalar por broncopneumonia

Luan Julião

Por Luan Julião

28/03/2026 - 16:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

O pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para liberar visitas irrestritas dos filhos durante o período de prisão domiciliar foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado apontou ausência de base jurídica para atender à solicitação.

Bolsonaro está em casa por determinação judicial válida por 90 dias, concedida em razão de problemas de saúde. Ele deixou o hospital na sexta-feira, 27, após tratamento de uma broncopneumonia bacteriana, e retornou à residência da família, no Jardim Botânico, em Brasília.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As regras de visita já estavam previamente definidas. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro podem ir ao local apenas em dias e horários específicos, distribuídos em três turnos às quartas-feiras e aos sábados.

Leia Também:

Rui Costa e Padilha cumprem agenda de entregas e obras na saúde em Salvador
Parque do Abaeté ressurge após investimento milionário
Moraes proíbe drones em área próxima da casa de Bolsonaro

A defesa tentou alterar esse formato para permitir acesso livre, mas não teve sucesso. Apesar disso, Flávio Bolsonaro continuará com presença frequente no imóvel, já que passou a integrar formalmente a equipe jurídica do pai. Como advogado, ele se enquadra na regra que autoriza visitas diárias de até 30 minutos, dentro do intervalo entre 8h20 e 18h.

No caso da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha Laura, não há qualquer restrição, uma vez que ambas vivem na mesma casa. Já o deputado Eduardo Bolsonaro não aparece citado na decisão que trata do regime domiciliar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro brasil Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

x