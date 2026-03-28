Moraes nega pedido de Bolsonaro para ampliar visitas dos filhos

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

O pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para liberar visitas irrestritas dos filhos durante o período de prisão domiciliar foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado apontou ausência de base jurídica para atender à solicitação.

Bolsonaro está em casa por determinação judicial válida por 90 dias, concedida em razão de problemas de saúde. Ele deixou o hospital na sexta-feira, 27, após tratamento de uma broncopneumonia bacteriana, e retornou à residência da família, no Jardim Botânico, em Brasília.

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As regras de visita já estavam previamente definidas. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro podem ir ao local apenas em dias e horários específicos, distribuídos em três turnos às quartas-feiras e aos sábados.

A defesa tentou alterar esse formato para permitir acesso livre, mas não teve sucesso. Apesar disso, Flávio Bolsonaro continuará com presença frequente no imóvel, já que passou a integrar formalmente a equipe jurídica do pai. Como advogado, ele se enquadra na regra que autoriza visitas diárias de até 30 minutos, dentro do intervalo entre 8h20 e 18h.

No caso da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha Laura, não há qualquer restrição, uma vez que ambas vivem na mesma casa. Já o deputado Eduardo Bolsonaro não aparece citado na decisão que trata do regime domiciliar.