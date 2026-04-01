Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Traficante portuguesa é presa em Salvador com uso de reconhecimento facial

Polícia identifica suspeita e confirma prisão decretada pela Justiça de Portugal

Luan Julião

Por Luan Julião

01/04/2026 - 19:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Traficante estava no Brasil sob identidade falsa e foi encaminhada à Polinter
Traficante estava no Brasil sob identidade falsa e foi encaminhada à Polinter -

Uma mulher portuguesa procurada pela Justiça de Portugal foi presa nesta quarta-feira, 1, em Salvador, graças ao Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A captura ocorreu durante ações coordenadas entre forças estaduais e federais.

A foragida possuía um mandado de prisão internacional e estava no Brasil utilizando documentos falsos. Após ser detida, ela foi encaminhada à Polinter, onde a identidade e o mandado de prisão foram confirmados oficialmente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Operação baseada em inteligência

O reconhecimento da suspeita aconteceu durante o Carnaval de Salvador, quando o sistema da SSP identificou a mulher, permitindo que as autoridades intensificassem as ações de inteligência para sua captura.

Leia Também:

PMs vão a júri popular quatro anos após execução de jovem na Bahia
Homem tenta assassinar a própria mãe: “Velha desgraçada, você vai morrer”
Estudante é preso após paciente morrer em procedimento de “lipo” irregular

Histórico da foragida

Segundo informações preliminares, a portuguesa é procurada desde 2020 e havia sido identificada inicialmente como Paula Patrícia Moreira Gonçalves. No Brasil, ela estava usando o nome falso de Elizandra Oliveira. Na Justiça portuguesa, a suspeita foi condenada a quatro anos de prisão por tráfico de drogas em Porto.

A detida permanecerá sob custódia enquanto aguarda os trâmites formais para extradição para Portugal, onde deverá cumprir a pena determinada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Polícia Salvador ssp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Traficante estava no Brasil sob identidade falsa e foi encaminhada à Polinter
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Traficante estava no Brasil sob identidade falsa e foi encaminhada à Polinter
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Traficante estava no Brasil sob identidade falsa e foi encaminhada à Polinter
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Traficante estava no Brasil sob identidade falsa e foi encaminhada à Polinter
Play

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

x