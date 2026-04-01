Traficante portuguesa é presa em Salvador com uso de reconhecimento facial

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Traficante estava no Brasil sob identidade falsa e foi encaminhada à Polinter - Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Uma mulher portuguesa procurada pela Justiça de Portugal foi presa nesta quarta-feira, 1, em Salvador, graças ao Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A captura ocorreu durante ações coordenadas entre forças estaduais e federais.

A foragida possuía um mandado de prisão internacional e estava no Brasil utilizando documentos falsos. Após ser detida, ela foi encaminhada à Polinter, onde a identidade e o mandado de prisão foram confirmados oficialmente.

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Operação baseada em inteligência

O reconhecimento da suspeita aconteceu durante o Carnaval de Salvador, quando o sistema da SSP identificou a mulher, permitindo que as autoridades intensificassem as ações de inteligência para sua captura.

Histórico da foragida

Segundo informações preliminares, a portuguesa é procurada desde 2020 e havia sido identificada inicialmente como Paula Patrícia Moreira Gonçalves. No Brasil, ela estava usando o nome falso de Elizandra Oliveira. Na Justiça portuguesa, a suspeita foi condenada a quatro anos de prisão por tráfico de drogas em Porto.

A detida permanecerá sob custódia enquanto aguarda os trâmites formais para extradição para Portugal, onde deverá cumprir a pena determinada.