VIOLÊNCIA
Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação
Vítimas foram socorridas no momento da ação por dois homens
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Um homem identificado como Fernando Medeiros dos Santos, de 35 anos, foi preso em flagrante no último domingo, 29, após dar socos e chutes em uma mulher e no filho dela, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A situação, que aconteceu na cidade de Peruíbe, no litoral paulista, foi registrada por uma câmera de segurança.
Os policiais militares acionados para atender a ocorrência encontraram o homem em uma rua nas proximidades do local onde aconteceram as agressões. O homem estava deitado na calçada, com ferimentos pelo corpo e imobilizado por cordas. A principal suspeita é que o suspeito tenha sido linchado por populares.
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A corporação não identificou quem imobilizou Fernando, mas foi informada por testemunhas que o homem teria agredido a mulher, de 42 anos, e o filho dela, de 19.
Informações divulgadas ao g1 pela Prefeitura de Peruíbe, por meio da Secretaria de Saúde, apontam que as vítimas chegaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com lesões e escoriações.
Relatos das vítimas
Em depoimento prestado à Polícia Civil, a mulher contou que caminhava com o filho quando o homem, em uma bicicleta, se aproximou de forma agressiva. Em determinado momento, ele passou a dar socos e chutes em ambos. O relato dela coincide com as imagens capturadas pela câmera de segurança no local.
Ainda no vídeo, é possível notar que um carro com dois homens parou no local para ajudar as vítimas. A mãe e o filho entraram no veículo, enquanto o motorista e o passageiro continuaram a troca de agressões com Fernando.
Ao final do vídeo, o agressor é deixado pelos homens sozinho na rua. Segundo a mulher, outras pessoas – que não foram identificadas – se mobilizaram para conter o suspeito após a mulher e o filho saírem do local no carro dos homens.
Confira o vídeo
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