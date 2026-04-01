Homem suspeito de matar irmã trans a facadas é preso na Bahia

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- Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem foi preso nesta terça-feira, 31, suspeito de matar a própria irmã, uma mulher trans, no município de Barra, no oeste da Bahia. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira, 27, em um bar no bairro Santa Clara.

A vítima, de 28 anos, era conhecida como Estrelinha e foi atingida por golpes de faca.

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Segundo informações, o principal suspeito é Amarildo Ramos de Souza, de 33 anos, irmão da vítima. Ele foi localizado por equipes da Polícia Militar enquanto circulava armado pela cidade.

Durante a abordagem, o homem acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e levado para a Delegacia Territorial de Barra, onde permanece custodiado.

Relatos

Relatos de testemunhas indicam que Estrelinha estava no bar quando o suspeito chegou e se envolveu em uma confusão. Após ser repreendido por ela, deixou o local, mas retornou pouco tempo depois com duas facas e a atacou, atingindo a região do tórax.

A vítima chegou a ser socorrida por pessoas que estavam no estabelecimento e encaminhada ao Hospital Ana Mariani, mas não resistiu aos ferimentos.

O enterro aconteceu no domingo, 29, e reuniu familiares e amigos, que se despediram sob forte emoção e cobraram justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.