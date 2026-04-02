Jovem no freezer: suspeito é transferido para presídio na Bahia

Corpo de Manuela Vieira Matos Silva foi encontrado congelado dentro de um freezer - Foto: Reprodução

O homem suspeito de matar Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, e guardar o corpo em um freezer, em Vitória da Conquista, na Bahia, Lucas Santos Lima, de 29 anos, foi transferido para o Conjunto Penal do município após ser preso na última segunda-feira, 30, de acordo com informações obtidas ao portal A TARDE.

De acordo com apuração da reportagem, a companheira do suspeito, que não teve a identidade revelada, teria encontrado o corpo da vítima e acionado a polícia.

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Até o momento, não há informações sobre a relação entre os dois nem sobre a motivação do crime.

Relembre o caso

O corpo de Manuela Vieira Matos Silva foi encontrado congelado dentro de um freezer no domingo, 29, em uma casa no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A jovem estava desaparecida desde sexta-feira, 27.

Ela havia sido vista pela última vez nas imediações do Centro da cidade, acompanhada de um homem que aparentava ter cerca de 45 anos, próximo à Caixa Econômica da Praça Barão do Rio Branco.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 77ª CIPM foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o corpo já em estado de congelamento.

Suspeito foi preso

O principal suspeito, Lucas Santos Lima, de 29, foi preso na segunda-feira, 30 e confessou o crime durante depoimento.

Segundo as autoridades, o suspeito relatou que encontrou a vítima em um ponto de drogas e a levou para casa. No local, após o uso de entorpecentes, os dois teriam iniciado uma discussão que terminou em violência.

"Ele havia encontrado a vítima em um ponto de drogas, a convidou para sua residência e, lá, em um momento de discussão, teria ocorrido o crime. Ele também narrou como colocou o corpo no congelador", afirmou em entrevista para a TV Sudoeste.

De acordo com o delegado Roberto Júnior, responsável pela investigação na região Sudoeste/Sul, Lucas afirmou ter agido sozinho tanto na morte quanto na ocultação do corpo. A Polícia Civil, até o momento, trabalha com a hipótese de autoria individual, mas não descarta novos desdobramentos.

"A Polícia Civil atribui a autoria exclusivamente a ele, mas, obviamente, as investigações continuam e, se restarem evidências de participação de qualquer outra pessoa, ela será responsabilizada também", disse o delegado.

As apurações também apontaram que vítima e suspeito já tiveram um relacionamento amoroso, que não estava mais em curso.