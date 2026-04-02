PMs são presos por morte por vingança de abusador de crianças na Bahia

Rogério Brandão Fernandes - Foto: Reprodução

Dois policiais militares foram presos preventivamente, nesta quarta-feira, 1º, em Salvador, por suspeita de matar um homem por vingança em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, em fevereiro. Rogério Brandão Fernandes, de 56 anos, era acusado de estuprar crianças.

Os policiais atuam em Salvador e têm cerca de três meses de serviço na corporação. Uma das abusadas é namorada de um dos agentes, fator que teria motivado a vingança. Ela afirma ter sido vítima do homem quando tinha 12 anos.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que as investigações apontaram que o crime foi previamente planejado. Na ocasião, os dois aguardaram a passagem da vítima para realizar uma emboscada.

Eles teriam tentado executar a vítima no dia anterior ao crime, logrando êxito na manhã seguinte.

Relembre o crime

O homem foi assassinado a tiros na manhã de 28 de fevereiro, na Rua Lopes Rodrigues, no bairro Brasília, em Feira de Santana. Rogério, que era lavador de carros, estava indo para o trabalho, quando foi surpreendido pelos atiradores. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A situação foi registrada por câmeras de segurança e ajudaram a polícia a identificar o veículo utilizado pelos suspeitos.

Detalhes da motivação do crime

As duas mulheres abusadas e o pai delas relataram o crime à polícia. Segundo os depoimentos, além delas, outras duas meninas, sendo uma prima e uma amiga da família, também teriam sido vítimas do abuso.

A situação era sabida pelos policiais, que teriam começado a planejar o assassinato após um reencontro entre Rogério e uma das vítimas em um supermercado. Na ocasião, ele teria questionado a mulher o porquê dela se esconder ao vê-lo.

Entenda a investigação

Durante a fuga após o crime, o carro carro utilizado pelos policiais sofreu uma falha mecânica e precisou ser levado para uma oficina com o auxílio de um guincho.

Após a investigação, os policiais localizaram o veículo, que foi apreendido para perícia no Complexo Policial. O dono da oficina foi ouvido e deu detalhes sobre o suspeito, o que facilitou na identificação.

No dia 9 de março, os militares se apresentaram espontaneamente na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, na companhia de um advogado, mas optaram por permanecer em silêncio durante o depoimento.

No entanto, nesta quarta-feira, 1º, diante dos indícios, o delegado solicitou a prisão preventiva. Os mandados foram encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar, responsável pelo cumprimento das ordens judiciais.

Os suspeitos foram encaminhados ao Batalhão de Choque, em Salvador, onde permanecem custodiados.