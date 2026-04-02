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POLÍCIA

Tiroteio em Lauro de Freitas deixa policiais feridos e ônibus suspensos

Polícia Militar reforça policiamento e busca os envolvidos na ocorrência

Luan Julião

Por Luan Julião

02/04/2026 - 18:26 h | Atualizada em 02/04/2026 - 19:58

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Dois policiais são baleados durante ação policial em Portão
Dois policiais são baleados durante ação policial em Portão -

Uma ação policial na localidade de Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, terminou em intenso tiroteio nesta terça-feira, 2. A Polícia Militar da Bahia confirmou que três policiais foram atingidos por disparos e estão recebendo atendimento médico em unidades hospitalares.

Informações preliminares indicam que um suspeito também foi ferido durante a ação.

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Durante a ocorrência, quatro indivíduos armados invadiram uma residência na tentativa de escapar da ação policial, mantendo os moradores como reféns por alguns instantes antes de serem contidos.

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Sindicato suspende circulação de ônibus

Em comunicado oficial, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro) informou a suspensão temporária das linhas que circulam pela região, devido à insegurança provocada pelos tiroteios. As operações serão retomadas assim que as condições de segurança forem restabelecidas.

Linhas suspensas:

  • 854 – Expresso Vitória: Estação x Portão
  • 883A – Expresso Vitória: Estação x Vida Nova via Portão

Polícia Militar reforça ação na região

Equipes ordinárias e especializadas foram deslocadas para o bairro, com reforço do policiamento e medidas operacionais para localizar os envolvidos. A ocorrência segue em andamento e a corporação acompanha o caso, adotando todas as providências necessárias.

Socorro ao hospital

Após negociações, três suspeitos que ficaram feridos, foram detidos e levados pela Polícia Militar para o Hospital Menandro de Farias para receber tratamento, de acordo com informações fornecidas pela TV Record Bahia. Os três policiais também foram socorridos para o mesmo hospital.

A ocorrência no bairro foi finalizada por volta das 20h.

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