Tiroteio em Lauro de Freitas deixa policiais feridos e ônibus suspensos

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Dois policiais são baleados durante ação policial em Portão - Foto: Divulgação | Polícia Militar da Bahia

Uma ação policial na localidade de Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, terminou em intenso tiroteio nesta terça-feira, 2. A Polícia Militar da Bahia confirmou que três policiais foram atingidos por disparos e estão recebendo atendimento médico em unidades hospitalares.

Informações preliminares indicam que um suspeito também foi ferido durante a ação.

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Durante a ocorrência, quatro indivíduos armados invadiram uma residência na tentativa de escapar da ação policial, mantendo os moradores como reféns por alguns instantes antes de serem contidos.

Sindicato suspende circulação de ônibus

Em comunicado oficial, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro) informou a suspensão temporária das linhas que circulam pela região, devido à insegurança provocada pelos tiroteios. As operações serão retomadas assim que as condições de segurança forem restabelecidas.

Linhas suspensas:

854 – Expresso Vitória: Estação x Portão

883A – Expresso Vitória: Estação x Vida Nova via Portão

Polícia Militar reforça ação na região

Equipes ordinárias e especializadas foram deslocadas para o bairro, com reforço do policiamento e medidas operacionais para localizar os envolvidos. A ocorrência segue em andamento e a corporação acompanha o caso, adotando todas as providências necessárias.

Socorro ao hospital

Após negociações, três suspeitos que ficaram feridos, foram detidos e levados pela Polícia Militar para o Hospital Menandro de Farias para receber tratamento, de acordo com informações fornecidas pela TV Record Bahia. Os três policiais também foram socorridos para o mesmo hospital.

A ocorrência no bairro foi finalizada por volta das 20h.