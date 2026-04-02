POLÍCIA
Tiroteio em Lauro de Freitas deixa policiais feridos e ônibus suspensos
Polícia Militar reforça policiamento e busca os envolvidos na ocorrência
Por Luan Julião
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Uma ação policial na localidade de Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, terminou em intenso tiroteio nesta terça-feira, 2. A Polícia Militar da Bahia confirmou que três policiais foram atingidos por disparos e estão recebendo atendimento médico em unidades hospitalares.
Informações preliminares indicam que um suspeito também foi ferido durante a ação.
Durante a ocorrência, quatro indivíduos armados invadiram uma residência na tentativa de escapar da ação policial, mantendo os moradores como reféns por alguns instantes antes de serem contidos.
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Sindicato suspende circulação de ônibus
Em comunicado oficial, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro) informou a suspensão temporária das linhas que circulam pela região, devido à insegurança provocada pelos tiroteios. As operações serão retomadas assim que as condições de segurança forem restabelecidas.
Linhas suspensas:
- 854 – Expresso Vitória: Estação x Portão
- 883A – Expresso Vitória: Estação x Vida Nova via Portão
Polícia Militar reforça ação na região
Equipes ordinárias e especializadas foram deslocadas para o bairro, com reforço do policiamento e medidas operacionais para localizar os envolvidos. A ocorrência segue em andamento e a corporação acompanha o caso, adotando todas as providências necessárias.
Socorro ao hospital
Após negociações, três suspeitos que ficaram feridos, foram detidos e levados pela Polícia Militar para o Hospital Menandro de Farias para receber tratamento, de acordo com informações fornecidas pela TV Record Bahia. Os três policiais também foram socorridos para o mesmo hospital.
A ocorrência no bairro foi finalizada por volta das 20h.
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