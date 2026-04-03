Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

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A Polícia Militar da Bahia confirmou que três policiais foram atingidos na ação - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Um vídeo mostra o momento em que um policial é socorrido durante o tiroteio intenso que aconteceu na terça-feira, 31, em Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Nas imagens, equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), junto com outros policiais militares, prestam atendimento ao policial em uma quadra da localidade.

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Veja o vídeo:

A Polícia Militar da Bahia confirmou que três policiais foram atingidos por disparos e receberam atendimento médico em unidades hospitalares. Informações preliminares indicam que um suspeito também foi ferido durante a ação.

O caso aconteceu após quatro indivíduos armados invadirem uma residência na tentativa de escapar da ação policial, mantendo os moradores como reféns por alguns instantes antes de serem contidos.