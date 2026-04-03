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POLÍCIA

Líder de grupo criminoso que desmanchava carros é preso na Bahia

Suspeito comandava grupo envolvido em roubo e desmanche de veículos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/04/2026 - 12:48 h | Atualizada em 03/04/2026 - 13:09

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Líder de grupo criminoso que atuava com roubo e desmanche de veículos é preso em Vitória da Conquista
Líder de grupo criminoso que atuava com roubo e desmanche de veículos é preso em Vitória da Conquista -

Um homem apontado como líder de uma organização criminosa que atuava com o roubo e desmanche de carros foi preso nesta sexta-feira, 3, durante uma ação da Polícia Civil da Bahia, em Vitória da Conquista.

A prisão ocorreu em um condomínio no bairro Universitário. Contra o suspeito, de 38 anos, havia uma decisão condenatória em vigor pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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Investigação começou com a Operação Hidra

A captura é resultado de investigações iniciadas na Operação Hidra, deflagrada em julho de 2019 pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

O objetivo da operação era desarticular um esquema voltado para:

  • roubo de veículos;
  • desmanche;
  • adulteração;
  • comercialização de peças ilícitas.

Veículos roubados e peças adulteradas foram apreendidos

Durante as diligências, a polícia apreendeu veículos com sinais de adulteração, incluindo:

  • caminhonete;
  • caminhões roubados em outros estados, como Minas Gerais.

Também foram encontrados depósitos com dezenas de cabines de caminhões e motores sem identificação.

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Saiba como o grupo criminoso atuava

De acordo com as investigações, o grupo criminoso possuía estrutura organizada, dividida em núcleos:

  • liderança e gestão;
  • aquisição e venda;
  • descaracterização de veículos.

A adulteração ocorria em oficinas mecânicas e galpões alugados para ocultar a atividade ilegal.

Ação contou com várias equipes policiais

A prisão foi realizada por equipes do Draco, com apoio de unidades especializadas como o Gatti, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e a Coorpin da região.

Suspeito segue à disposição da Justiça

O homem foi encaminhado para uma unidade policial, onde teve cumprido o mandado decorrente de condenação ainda não transitada em julgado.

Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário, enquanto as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

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Bahia Polícia prisão

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