POLÍCIA
Líder de grupo criminoso que desmanchava carros é preso na Bahia
Suspeito comandava grupo envolvido em roubo e desmanche de veículos
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Um homem apontado como líder de uma organização criminosa que atuava com o roubo e desmanche de carros foi preso nesta sexta-feira, 3, durante uma ação da Polícia Civil da Bahia, em Vitória da Conquista.
A prisão ocorreu em um condomínio no bairro Universitário. Contra o suspeito, de 38 anos, havia uma decisão condenatória em vigor pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Investigação começou com a Operação Hidra
A captura é resultado de investigações iniciadas na Operação Hidra, deflagrada em julho de 2019 pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).
O objetivo da operação era desarticular um esquema voltado para:
- roubo de veículos;
- desmanche;
- adulteração;
- comercialização de peças ilícitas.
Veículos roubados e peças adulteradas foram apreendidos
Durante as diligências, a polícia apreendeu veículos com sinais de adulteração, incluindo:
- caminhonete;
- caminhões roubados em outros estados, como Minas Gerais.
Também foram encontrados depósitos com dezenas de cabines de caminhões e motores sem identificação.
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Saiba como o grupo criminoso atuava
De acordo com as investigações, o grupo criminoso possuía estrutura organizada, dividida em núcleos:
- liderança e gestão;
- aquisição e venda;
- descaracterização de veículos.
A adulteração ocorria em oficinas mecânicas e galpões alugados para ocultar a atividade ilegal.
Ação contou com várias equipes policiais
A prisão foi realizada por equipes do Draco, com apoio de unidades especializadas como o Gatti, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e a Coorpin da região.
Suspeito segue à disposição da Justiça
O homem foi encaminhado para uma unidade policial, onde teve cumprido o mandado decorrente de condenação ainda não transitada em julgado.
Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário, enquanto as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.
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