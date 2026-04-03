Polícia paraibana investiga se corpos são de operários da Bahia

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Cena encontrada pelos agentes reforça tese de execução - Foto: Reprodução

A Polícia Civil da Paraíba iniciou, nesta sexta-feira, 3, uma investigação para apurar o assassinato de quatro homens encontrados mortos dentro de um veículo, na capital paraibana.

As autoridades trabalham com a hipótese de que as vítimas sejam trabalhadores da construção civil oriundos da Bahia, que estavam desaparecidos desde o início da semana.

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Achado macabro

Os corpos foram localizados durante a madrugada por policiais militares que realizavam rondas na região. O grupo estava dentro de um carro abandonado em uma área de mata.

De acordo com informações preliminares da investigação, o veículo — que possui registro de roubo na cidade de Santa Rita — teria sido deixado no local após sofrer uma pane seca, que é a falta de combustível.

A cena encontrada pelos agentes reforça a tese de execução:

- Quatro vítimas do sexo masculino no interior do automóvel;

- Três dos homens estavam com as mãos amarradas para trás;

- O veículo estava em local de difícil acesso, cercado por vegetação.

Suspeita

A principal linha de investigação busca confirmar se os mortos são os quatro operários baianos que sumiram na última terça-feira, 31.

Eles estavam alojados em uma casa de apoio no município de Bayeux, na Grande João Pessoa, voltada para profissionais do setor da construção.

O desaparecimento foi formalizado junto às autoridades na manhã de quinta-feira, 2, após colegas e familiares perderem o contato com o grupo.

O Instituto de Polícia Científica (IPC) realizou a remoção dos corpos e a perícia no veículo em busca de digitais ou vestígios que levem aos autores do crime. A motivação do massacre ainda é desconhecida.