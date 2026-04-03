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MASSACRE

Polícia paraibana investiga se corpos são de operários da Bahia

Grupo foi encontrado morto dentro de carro abandonado em área de mata de João Pessoa

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/04/2026 - 12:59 h

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Cena encontrada pelos agentes reforça tese de execução
Cena encontrada pelos agentes reforça tese de execução -

A Polícia Civil da Paraíba iniciou, nesta sexta-feira, 3, uma investigação para apurar o assassinato de quatro homens encontrados mortos dentro de um veículo, na capital paraibana.

As autoridades trabalham com a hipótese de que as vítimas sejam trabalhadores da construção civil oriundos da Bahia, que estavam desaparecidos desde o início da semana.

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Achado macabro

Os corpos foram localizados durante a madrugada por policiais militares que realizavam rondas na região. O grupo estava dentro de um carro abandonado em uma área de mata.

De acordo com informações preliminares da investigação, o veículo — que possui registro de roubo na cidade de Santa Rita — teria sido deixado no local após sofrer uma pane seca, que é a falta de combustível.

A cena encontrada pelos agentes reforça a tese de execução:

- Quatro vítimas do sexo masculino no interior do automóvel;

- Três dos homens estavam com as mãos amarradas para trás;

- O veículo estava em local de difícil acesso, cercado por vegetação.

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Suspeita

A principal linha de investigação busca confirmar se os mortos são os quatro operários baianos que sumiram na última terça-feira, 31.

Eles estavam alojados em uma casa de apoio no município de Bayeux, na Grande João Pessoa, voltada para profissionais do setor da construção.

O desaparecimento foi formalizado junto às autoridades na manhã de quinta-feira, 2, após colegas e familiares perderem o contato com o grupo.

O Instituto de Polícia Científica (IPC) realizou a remoção dos corpos e a perícia no veículo em busca de digitais ou vestígios que levem aos autores do crime. A motivação do massacre ainda é desconhecida.

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Tags:

assassinato investigação Paraíba Polícia Civil

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