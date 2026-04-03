25 cidades da Bahia recebem alerta de chuvas intensas no feriadão

Siga o A TARDE no Google

As chuvas podem atingir volumes altos - Foto: Ilustratativa | Freepik

O feriadão da Semana Santa será marcado por chuva em algumas cidades da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 25 municípios do estado, devido à alta concentração de água entre quinta, 2, e sexta-feira, 3.

O alerta indica que estas cidades podem receber chuvas com 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além de ventos com velocidade entre 60 e 100 km/h, podem causar a queda de galhos de árvores e alagamentos na região.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As cidades afetadas estão localizadas em sua maioria nas regiões do Extremo Oeste e do Vale São-Franciscano da Bahia. Confira a lista completa abaixo: