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ALERTA

25 cidades da Bahia recebem alerta de chuvas intensas no feriadão

As cidades entraram em alerta laranja devido a quantidade de chuva

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/04/2026 - 14:54 h

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As chuvas podem atingir volumes altos
As chuvas podem atingir volumes altos -

O feriadão da Semana Santa será marcado por chuva em algumas cidades da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 25 municípios do estado, devido à alta concentração de água entre quinta, 2, e sexta-feira, 3.

O alerta indica que estas cidades podem receber chuvas com 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além de ventos com velocidade entre 60 e 100 km/h, podem causar a queda de galhos de árvores e alagamentos na região.

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As cidades afetadas estão localizadas em sua maioria nas regiões do Extremo Oeste e do Vale São-Franciscano da Bahia. Confira a lista completa abaixo:

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barreiras
  • Buritirama
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Casa Nova
  • Catolândia
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Formosa do Rio Preto
  • Jaborandi
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Mansidão
  • Pilão Arcado
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Santa Maria da Vitória
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Wanderley

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