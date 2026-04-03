ALERTA
25 cidades da Bahia recebem alerta de chuvas intensas no feriadão
As cidades entraram em alerta laranja devido a quantidade de chuva
Por Franciely Gomes
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O feriadão da Semana Santa será marcado por chuva em algumas cidades da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 25 municípios do estado, devido à alta concentração de água entre quinta, 2, e sexta-feira, 3.
O alerta indica que estas cidades podem receber chuvas com 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além de ventos com velocidade entre 60 e 100 km/h, podem causar a queda de galhos de árvores e alagamentos na região.
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As cidades afetadas estão localizadas em sua maioria nas regiões do Extremo Oeste e do Vale São-Franciscano da Bahia. Confira a lista completa abaixo:
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barreiras
- Buritirama
- Campo Alegre de Lourdes
- Casa Nova
- Catolândia
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Formosa do Rio Preto
- Jaborandi
- Luís Eduardo Magalhães
- Mansidão
- Pilão Arcado
- Remanso
- Riachão das Neves
- Santa Maria da Vitória
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- Tabocas do Brejo Velho
- Wanderley
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