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POLÍCIA

Homem é preso na Bahia após atear fogo em moto durante crise de ciúmes

Caso ocorreu no sul da Bahia e suspeito estava embriagado

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

03/04/2026 - 10:04 h

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A motocicleta foi tomada pelas chamas
A motocicleta foi tomada pelas chamas -

Uma crise de ciúmes resultou em prejuízo material e na descoberta de um verdadeiro depósito de armas artesanais na noite da última quarta-feira, 1º, no sul da Bahia. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, em Itamaraju, após confessar ter ateado fogo na motocicleta de um entregador.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 22h para verificar uma ocorrência no bairro Cristo Redentor. Ao chegarem, encontraram o veículo já tomado pelas chamas.

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Ainda no local, o próprio homem se apresentou aos policiais e assumiu ter provocado o incêndio. Conforme relato, ele teria se irritado ao suspeitar que um entregador estivesse se aproximando de sua companheira.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito demonstrava sinais claros de embriaguez no momento da abordagem.

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Antes do incêndio, o entregador conseguiu deixar o local ao perceber a tensão. A motocicleta acabou ficando para trás e foi destruída pelo fogo logo depois.

Arsenal improvisado dentro de casa

Durante diligências, policiais foram até a residência do suspeito e encontraram um conjunto de armas artesanais. Ao todo, foram apreendidas 13 peças, incluindo espingardas e armamentos do tipo “trabuco”.

O homem foi encaminhado para a delegacia em Teixeira de Freitas, onde acabou autuado em flagrante por dano e posse ilegal de arma de fogo.

A fiança foi fixada em R$ 2 mil, mas, segundo a polícia, o suspeito afirmou não ter condições de pagar o valor. Ele segue à disposição da Justiça.

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Tags:

ciúmes itamaraju Polícia

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