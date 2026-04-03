Investimento de R$7,3 bilhões possibilitará avanço do saneamento na Bahia

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Entre as obras contratadas com recursos do PAC estão a ampliação dos sistemas de abastecimento de água - Foto: Divulgação / Embasa

Uma série de obras com investimento bilionário vão possibilitar um avanço inédito no saneamento básico da Bahia. Os projetos fazem parte do Novo PAC 2025, do Ministério das Cidades.

Ao todo, os 42 projetos habilitados têm previsão de R$7,3 bilhões em investimentos com recursos onerosos, viabilizados graças à contrapartida ofertada pelo Governo da Bahia, que garante a operação junto ao Governo Federal.

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A maior parte dos recursos serão contratados pela Embasa junto à Caixa Econômica Federal. O restante das contratações ocorreram junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Nos cinco primeiros contratos já assinados com o BNDES, a Embasa está investindo R$ 662 milhões em quatro empreendimentos de esgotamento sanitário e um de abastecimento de água. O objetivo é beneficiar mais de 200 mil pessoas nos municípios de Camaçari, Mata de São João, Pojuca, Dias D'Ávila e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Obras em toda a Bahia

Entre as obras contratadas com recursos do PAC estão a ampliação dos sistemas de abastecimento de água nos seguintes locais:

Salvador

Região Metropolitana de Salvador

Irecê

Amargosa

Seabra

Miguel Calmon

Piritiba

Mundo Novo

Itaberaba

Ruy Barbosa

Macajuba

Baixa Grande

localidades do Litoral Norte.

Além disso, estão previstos investimentos na área de esgotamento sanitário em Feira de Santana, Eunápolis, Lauro de Freitas, Ilhéus, Brumado e Pojuca, entre outros municípios.

“A Embasa está promovendo uma expansão nunca vista do esgotamento sanitário na Bahia, além de ampliar e melhorar os sistemas de abastecimento de água tratada, promovendo saúde, qualidade de vida, desenvolvimento social e econômico para a população”, destaca o presidente da empresa, Gildeone Almeida.