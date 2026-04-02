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BAHIA

FGTS por calamidade é liberado após chuvas em Santa Cruz da Vitória

Saque pode ser feito até julho de 2026 pelo app da Caixa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

02/04/2026 - 20:58 h

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Aplicativo do FGTS
Aplicativo do FGTS -

Moradores de Santa Cruz da Vitória já podem solicitar o saque do FGTS por calamidade a partir desta sexta-feira, 3. A liberação foi autorizada após as fortes chuvas que atingiram o município e pode ser feita de forma totalmente digital, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.

A medida vale para trabalhadores que residem em áreas afetadas, conforme levantamento da Defesa Civil local. O prazo para solicitar o benefício vai até o dia 1º de julho de 2026.

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Quem tem direito ao saque

Para acessar o valor, é necessário:

  • Ter saldo disponível na conta do FGTS
  • Não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses
  • O limite de retirada é de até R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o saldo disponível.

Como solicitar pelo celular

Todo o processo pode ser feito sem sair de casa, por meio do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Após o pedido, o trabalhador pode indicar uma conta para receber o dinheiro, inclusive a poupança digital Caixa Tem, sem cobrança de taxas.

Passo a passo:

  • Baixar o app FGTS e fazer login
  • Acessar “Saques” e selecionar “Solicitar saque”
  • Escolher a opção “Calamidade pública”
  • Informar o município e confirmar na lista
  • Inserir CEP e número da residência
  • Anexar os documentos exigidos
  • Indicar a conta para receber o valor

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Documentos necessários

Para concluir a solicitação, será preciso enviar:

  • Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte)
  • Selfie com o documento em mãos
  • Comprovante de residência em nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes da calamidade)
  • Caso não tenha comprovante, também são aceitos:
  • Declaração da prefeitura confirmando residência na área afetada
  • Declaração própria com dados pessoais e endereço
  • Documento que comprove vínculo com o titular do comprovante (como certidão de casamento)

Medida busca apoiar famílias afetadas

O saque por calamidade é uma das medidas adotadas pelo governo federal para ajudar moradores de regiões atingidas por desastres naturais, como enchentes e fortes chuvas.

Com a liberação, trabalhadores de Santa Cruz da Vitória podem usar o recurso para lidar com prejuízos causados pelas intempéries, como reparos em moradias e reposição de bens essenciais.

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Tags:

Bahia economia FGTS

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