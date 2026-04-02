BAHIA
FGTS por calamidade é liberado após chuvas em Santa Cruz da Vitória
Saque pode ser feito até julho de 2026 pelo app da Caixa
Por Isabela Cardoso
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Moradores de Santa Cruz da Vitória já podem solicitar o saque do FGTS por calamidade a partir desta sexta-feira, 3. A liberação foi autorizada após as fortes chuvas que atingiram o município e pode ser feita de forma totalmente digital, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.
A medida vale para trabalhadores que residem em áreas afetadas, conforme levantamento da Defesa Civil local. O prazo para solicitar o benefício vai até o dia 1º de julho de 2026.
Quem tem direito ao saque
Para acessar o valor, é necessário:
- Ter saldo disponível na conta do FGTS
- Não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses
- O limite de retirada é de até R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o saldo disponível.
Como solicitar pelo celular
Todo o processo pode ser feito sem sair de casa, por meio do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Após o pedido, o trabalhador pode indicar uma conta para receber o dinheiro, inclusive a poupança digital Caixa Tem, sem cobrança de taxas.
Passo a passo:
- Baixar o app FGTS e fazer login
- Acessar “Saques” e selecionar “Solicitar saque”
- Escolher a opção “Calamidade pública”
- Informar o município e confirmar na lista
- Inserir CEP e número da residência
- Anexar os documentos exigidos
- Indicar a conta para receber o valor
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Documentos necessários
Para concluir a solicitação, será preciso enviar:
- Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte)
- Selfie com o documento em mãos
- Comprovante de residência em nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes da calamidade)
- Caso não tenha comprovante, também são aceitos:
- Declaração da prefeitura confirmando residência na área afetada
- Declaração própria com dados pessoais e endereço
- Documento que comprove vínculo com o titular do comprovante (como certidão de casamento)
Medida busca apoiar famílias afetadas
O saque por calamidade é uma das medidas adotadas pelo governo federal para ajudar moradores de regiões atingidas por desastres naturais, como enchentes e fortes chuvas.
Com a liberação, trabalhadores de Santa Cruz da Vitória podem usar o recurso para lidar com prejuízos causados pelas intempéries, como reparos em moradias e reposição de bens essenciais.
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