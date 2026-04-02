OFENSIVA
Irã reivindica ataques a centros de dados da Amazon
Ações seriam retaliação direta ao atentado ocorrido na última quarta-feira, 1, em Teerã
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
O Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) afirmou, nesta quinta-feira, 2, ter atacado e destruído um centro de computação em nuvem da Amazon localizado no Bahrein. Em um comunicado subsequente, o grupo paramilitar também declarou ter atingido instalações da Oracle em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
As ações seriam uma retaliação direta ao atentado ocorrido na última quarta-feira, 1, em Teerã, que resultou na morte da esposa de Kamal Kharazi, conselheiro sênior do Líder Supremo do Irã, e deixou o próprio oficial gravemente ferido.
As autoridades iranianas atribuem o ataque a uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel.
Tecnologia de espionagem
De acordo com a IRGC, os ataques marcam o início de uma ofensiva contra empresas que o regime classifica como colaboradoras de "espionagem e terrorismo".
A alegação é que gigantes da tecnologia fornecem inteligência e monitoramento para viabilizar assassinatos direcionados.
"Na primeira ação contra empresas de tecnologia de espionagem e terrorismo, o centro de computação em nuvem da empresa Amazon no Bahrein foi atacado e destruído", afirmou a IRGC em nota oficial, embora não tenha apresentado provas imediatas da extensão dos danos.
Lista de alvos
No início desta semana, o Irã já havia emitido um alerta severo, listando 17 empresas americanas de TI e Inteligência Artificial como alvos potenciais caso os assassinatos de oficiais iranianos persistissem. Entre as companhias ameaçadas estão:
Big Techs: Apple, Microsoft, Google, Meta.
Hardware e Infraestrutura: IBM, HP, Intel, Oracle e Amazon.
Setores Estratégicos: Tesla, Boeing e o banco JP Morgan.
Posicionamento da Amazon
Em nota divulgada anteriormente, a Amazon confirmou que está operando em regime de contingência. A empresa declarou estar "trabalhando de perto com as autoridades locais e priorizando a segurança de nosso pessoal durante os esforços de recuperação".
A gigante do e-commerce e serviços em nuvem também reiterou a orientação para que clientes com cargas de trabalho nas regiões afetadas migrem seus dados para outros centros globais enquanto a situação de segurança permanecer instável.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes