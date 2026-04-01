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GUERRA

Em meio à guerra, Trump fará pronunciamento à nação sobre o Irã

Recentemente, o republicano sinalizou que poderia encerrar o conflito

Ane Catarine

Por Ane Catarine

01/04/2026 - 6:44 h

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Trump fará pronunciamento à nação sobre Irã
Trump fará pronunciamento à nação sobre Irã -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento oficial na TV sobre o Irã nesta quarta-feira, 1º, às 22h (horário de Brasília). A informação foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em publicação na rede social X.

“O presidente Trump fará um discurso à nação para fornecer uma atualização importante sobre o Irã”, afirmou a porta-voz.

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O pronunciamento ocorre em meio à guerra no Oriente Médio, que já dura mais de um mês e soma milhares de mortos.

Estados Unidos e Israel realizaram ataques conjuntos contra o Irã em 28 de fevereiro, desencadeando ofensivas iranianas contra Israel, bases americanas e países do Golfo.

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Pelo menos 1.900 pessoas morreram em ataques contra o Irã desde 28 de fevereiro, segundo o Crescente Vermelho.

Fim da guerra?

Em declaração recente no Salão Oval, Trump sinalizou que o conflito pode estar perto do fim e afirmou que um acordo pode ser alcançado.

“Estaremos saindo muito em breve”, disse a repórteres na Casa Branca, acrescentando que a retirada pode ocorrer “dentro de duas semanas, talvez duas semanas, talvez três”.

O republicano afirmou ainda que o objetivo dos Estados Unidos era impedir que o Irã obtivesse armas nucleares e que essa meta já teria sido alcançada.

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Tags:

Donald Trump estados unidos Guerra Irã

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