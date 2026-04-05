Corpos de baianos mortos na Paraíba são liberados para sepultamento

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Corpos de rapaz serão enterrados na Bahia - Foto: Reprodução

Os corpos dos quatro trabalhadores baianos localizados, na sexta-feira, 3, em uma área de mata, no bairro de Brisamar, em João Pessoa, na Paraíba, foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de João Pessoa, na manhã deste sábado, 4.

Os rapazes estavam desaparecidos desde terça-feira, 31 de março. Os corpos, que tinham sinais de execução. A perícia inicial indicou que eles foram mortos por disparos de arma de fogo. Três deles estavam com as mãos amarradas.

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As vítimas foram identificadas como Cleibson Jaques, 31 anos, e Lucas Bispo, de Campo Formoso, Sidclei Silva, 21, e Gismário Santos, 23, de Morro do Chapéu, na Bahia.

Familiares viajaram até João Pessoa para reconhecer os corpos e providenciar a liberação. Segundo parentes, o grupo estava na Paraíba a trabalho, ligado a uma empresa de construção civil, e residia em uma casa de apoio em Bayeux.

Carro do IML de João Pessoa fez a remoção dos corpos | Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

A polícia localizou os corpos após populares indicarem que havia um carro abandonado no local. O veículo, que tinha sinais de sujeira e forte odor, tinha sido roubado no município de Santa Rita, na Grande João Pessoa.

Moradores relataram à polícia terem ouvido buzina alta e gritos durante a madrugada em que os corpos foram encontrados. A Polícia Civil segue investigando o caso, que continua sem confirmação de motivação.

Os corpos serão trasladados para a Bahia para velório e sepultamento, conforme orientação do IML.

Familiares afirmaram que os trabalhadores eram discretos e não tinham envolvimento com atividades ilícitas, destacando a surpresa e o choque com a violência do crime. As informações são do G1.