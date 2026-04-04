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BAHIA

Após um ano, veja o que se sabe sobre o desaparecimento de romeiro

Mauro Lúcio desapareceu em abril de 2025 durante excursão religiosa de Minas Gerais à Bahia

Luan Julião

Por Luan Julião

04/04/2026 - 14:21 h

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Romeiro Mauro Lúcio da Silva, de 55 anos
Romeiro Mauro Lúcio da Silva, de 55 anos -

O romeiro Mauro Lúcio da Silva, de 55 anos, completa neste sábado, 4, um ano desaparecido, sem que a família tenha recebido qualquer notícia sobre seu paradeiro. O homem saiu de Viçosa, em Minas Gerais, em 3 de abril de 2025, participando de uma excursão religiosa com destino à cidade de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia.

Segundo relatos da família, especialmente de Joseane Cristina Ramos, nora de Mauro Lúcio, outros participantes da excursão afirmaram que o romeiro parecia desorientado antes de chegar à cidade baiana. No dia seguinte à viagem, ele não retornou ao hotel onde o grupo estava hospedado, e a polícia foi acionada, iniciando as buscas em 6 de abril. Apesar de esforços intensos, Mauro Lúcio nunca foi localizado.

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Investigação e imagens de segurança

O delegado Marcos Aurélio de Oliveira Porto, responsável pelo caso, afirmou ao g1 que acredita que Mauro Lúcio permaneceu em Bom Jesus da Lapa por poucas horas. Inicialmente, familiares e amigos suspeitaram que ele pudesse ter se perdido no Morro do Bom Jesus, um dos pontos centrais do santuário, com cerca de mil metros de extensão e diversas grutas.

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No entanto, a análise de imagens de câmeras de segurança indicou que o romeiro seguiu em direção oposta ao morro, circulando pelas ruas da cidade aparentemente desorientado. As buscas no local duraram aproximadamente um mês, sem sucesso.

Importância da Romaria de Bom Jesus da Lapa

A cidade de Bom Jesus da Lapa é palco de uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. A Romaria de Bom Jesus da Lapa ocorre anualmente entre 28 de julho e 6 de agosto, reunindo cerca de 600 mil fiéis. O evento possui grande relevância social, cultural e econômica para a região.

Romaria de Bom Jesus da Lapa reúne milhares de fiéis
Romaria de Bom Jesus da Lapa reúne milhares de fiéis | Foto: Reprodução / Santuário da Lapa

As peregrinações à gruta da cidade têm origem em 1691, quando o religioso português Francisco de Mendonça Mar, após longa caminhada trazendo uma imagem do Senhor Bom Jesus, decidiu se instalar na gruta. Conhecido posteriormente como Padre Francisco da Soledade, ele faleceu por volta de 1722, deixando um legado de caridade e acolhimento aos mais pobres.

Atualmente, o Santuário de Bom Jesus da Lapa conta com 16 grutas, sendo nove internas. As principais são a gruta do Bom Jesus da Lapa e a gruta de Nossa Senhora da Soledade. Outro ponto de visitação relevante é o cruzeiro no morro, com aproximadamente 90 metros de altura, oferecendo percursos internos e externos aos romeiros.

A programação anual inclui missas, procissões e homenagens, fortalecendo a tradição religiosa e cultural. Em 2023, o então governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), oficializou o reconhecimento da Romaria de Bom Jesus da Lapa como Patrimônio Cultural Imaterial do estado.

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Tags:

Bahia Bom Jesus da Lapa Polícia

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