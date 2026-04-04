POLÍCIA
Confusão! Turista é preso duas vezes em menos de 24h em Salvador
Caso começou com briga em estabelecimento e terminou com nova detenção após corrida de táxi
Por Luan Julião
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Um homem de 34 anos, com cidadania britânica, acabou preso duas vezes em um intervalo inferior a 24 horas em Salvador, após se envolver em episódios de confusão distintos na capital baiana. As ocorrências foram registradas entre a sexta-feira, 3 e a manhã de sábado, 4, segundo informações da Polícia Civil.
Inicialmente, houve divergência sobre a origem do turista, que chegou a ser apontado como natural da Nigéria. Posteriormente, foi confirmado que ele possui cidadania britânica. A identidade do suspeito não foi divulgada.
Confusão em restaurante
O primeiro caso ocorreu em um restaurante da cidade, onde o homem se recusou a quitar a conta e entrou em confronto com funcionários do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada pela proprietária do local.
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Ao chegarem, os agentes também foram alvo de ofensas por parte do turista. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde assinou um termo circunstanciado e acabou liberado.
Nova ocorrência com taxista
Horas depois, já na manhã de sábado, o homem voltou a se envolver em confusão, desta vez após uma corrida de táxi. Ele teria solicitado o transporte na região da nova rodoviária com destino ao Pelourinho.
Ao final do trajeto, o turista novamente se recusou a efetuar o pagamento. O motorista acionou a polícia, que realizou a condução do suspeito mais uma vez à Central de Flagrantes.
Diferente da primeira ocorrência, desta vez o homem permaneceu detido.
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