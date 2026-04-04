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POLÍCIA

Confusão! Turista é preso duas vezes em menos de 24h em Salvador

Caso começou com briga em estabelecimento e terminou com nova detenção após corrida de táxi

Luan Julião

Por Luan Julião

04/04/2026 - 13:24 h

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Ocorrências foram registradas entre sexta, 3 e sábado, 4
Ocorrências foram registradas entre sexta, 3 e sábado, 4 -

Um homem de 34 anos, com cidadania britânica, acabou preso duas vezes em um intervalo inferior a 24 horas em Salvador, após se envolver em episódios de confusão distintos na capital baiana. As ocorrências foram registradas entre a sexta-feira, 3 e a manhã de sábado, 4, segundo informações da Polícia Civil.

Inicialmente, houve divergência sobre a origem do turista, que chegou a ser apontado como natural da Nigéria. Posteriormente, foi confirmado que ele possui cidadania britânica. A identidade do suspeito não foi divulgada.

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Confusão em restaurante

O primeiro caso ocorreu em um restaurante da cidade, onde o homem se recusou a quitar a conta e entrou em confronto com funcionários do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada pela proprietária do local.

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Ao chegarem, os agentes também foram alvo de ofensas por parte do turista. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde assinou um termo circunstanciado e acabou liberado.

Nova ocorrência com taxista

Horas depois, já na manhã de sábado, o homem voltou a se envolver em confusão, desta vez após uma corrida de táxi. Ele teria solicitado o transporte na região da nova rodoviária com destino ao Pelourinho.

Ao final do trajeto, o turista novamente se recusou a efetuar o pagamento. O motorista acionou a polícia, que realizou a condução do suspeito mais uma vez à Central de Flagrantes.

Diferente da primeira ocorrência, desta vez o homem permaneceu detido.

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