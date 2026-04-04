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NA MIRA!

Dupla que participou de confronto em Portão morre durante fuga

Suspeitos fugiam para Sergipe quando foram interceptados por agentes da FICCO e da PM

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/04/2026 - 10:57 h

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Três policiais ficaram feridos no confronto em Portão
Três policiais ficaram feridos no confronto em Portão -

Uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Militar resultou na prisão de dois integrantes de facção que haviam confrontado militares no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O cerco policial ocorreu, na noite de sexta-feira, 3, quando os suspeitos tentavam fugir para o estado de Sergipe.

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Segundo informações oficiais, a dupla foi interceptada na cidade de Conde, ainda na Bahia, e, durante a tentativa de prisão, reagiu atirando e, no revide, foi ferida.

Ambos foram levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, a polícia apreendeu pistola, revólver, carregadores, munições, drogas e celulares.

Material apreendido com a dupla
Material apreendido com a dupla | Foto: Divulgação PM Bahia

Ainda de acordo com a polícia, um dos suspeitos possuía condenação por homicídio. Os nomes deles não foram revelados.

Confronto em Portão

O confronto inicial que motivou a perseguição ocorreu na terça-feira, 2, quando três policiais foram atingidos por disparos em Portão e quatro indivíduos armados invadiram uma residência, mantendo moradores como reféns antes de serem contidos.

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Os policiais e suspeitos feridos foram levados ao Hospital Menandro de Farias para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

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Tags:

Lauro de Freitas PMs feridos Polícia Civil polícia militar portão

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