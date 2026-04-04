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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é esfaqueado pela companheira em cidade da Bahia

Vítima atingida no peito e no pescoço segue internada; mulher está foragida

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/04/2026 - 7:46 h

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Homem segue internado em estado grave
Homem segue internado em estado grave -

Um homem, de 25 anos, identificado como Wallace Cardoso Chaves, foi esfaqueado pela companheira, uma mulher de prenome Andressa, na madrugada desta quinta-feira, 2, no bairro Conveima I, na região do Patagônia, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações, Wallace estava na casa da avó, quando a mulher chegou e o atingiu várias vezes no pescoço e no peito. Ela fugou logo em seguida e, até a sexta-feira, 3, não havia sido localizada e presa.

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O rapaz foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde, até a sexta-feira, seguia internado internada em estado grave.

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Policiais militares da 78ª Companhia Independente (CIPM) atenderam a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que tenta esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio e a motivação.

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Tags:

esfaqueado Polícia Civil Bahia vitória da conquista

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