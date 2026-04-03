Mulher que perdeu perna após ser atropelada por adolescente tem alta

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Gleice fazia atividade física, quando foi atropelada - Foto: Reprodução/ Montagem

A vendedora de sandálias Gleice de Araújo, de 30 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 2, após passar três meses internada em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ela teve uma das pernas amputada depois de ser atropelada, na Avenida ACM, em Serrinha.

O caso aconteceu na noite do dia 25 de dezembro do ano passado, enquanto ela corria na via. Gleice foi atingida por uma motocicleta pilotada por um adolescente, de 17 anos.

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Imagens de câmeras de segurança da avenida mostram que o jovem fazia manobras - conhecidas como grau -, quando perdeu o controle do veículo e atropelou a vendedora. Ele fugiu sem prestar socorro.

Durante a internação no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), Gleice passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebeu transfusões de sangue, fez sessões de diálise e contraiu uma infecção hospitalar.

Em entrevista, Gleice afirmou que agora busca adaptação à prótese e retomada de sua rotina. “Ainda vai ter fisioterapia, adaptação, uma vida nova. Buscar melhoria para ter uma vida o mais normal possível”, afirmou ela.

Após o acidente, foi registrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) contra o adolescente.

A Polícia Civil informou que o inquérito ainda está em andamento e que Gleice será ouvida em breve. A Justiça indeferiu, durante o plantão judiciário, pedido de apreensão e internação provisória do menor. As informações são do G1.