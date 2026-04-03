Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar filha adolescente

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Conselheiros tutelares e PMs foram ao local após denúncias - Foto: Reprodução Radar News

Policiais militares prenderam, na última segunda-feira, 30 de março, na zona rural de Santa Cruz Cabrália, um homem, de 41 anos, suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, uma garota de 13 anos.

O crime ocorreu em uma fazenda onde ele trabalhava. A adolescente, que está grávida de cerca de quatro meses, sofria abusos sexuais desde os 11 anos.

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Conselheiros tutelares e a Polícia Militar tiveram conhecimento do fato após denúncia anônima.

Segundo informações dos agentes, durante o interrogatório, pai e filha negaram o estupro. No entanto, o homem acabou confessando o crime e revelando que vinha abusando da garota, há quase dois anos.

Ainda de acordo com informações, a adolescente era proibida de sair de casa e só podia ir à escola. Ela tentava esconder a barriga com a mochila.

O homem foi encaminhado a uma unidade policial, onde foi autuado por estupro de vulnerável e permanece custodiado à disposição da Justiça.

A adolescente foi levada ao Departamento de Perícia Técnica (DPT), em Porto Seguro, onde a gravidez foi confirmada. As informações são do Radar News.