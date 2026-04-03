Sacrilégio? Traficantes transformam igreja em “boca de fumo”

Polícia encontrou drogas, dinheiro e materiais do tráfico dentro da igreja - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma igreja foi alvo de uma operação policial após ser utilizado como “boca de fumo” em Petrópolis, na Região Serrana do estado. Cinco pessoas foram presas dentro da Capela São Paulo Apóstolo, na terça-feira, 31, suspeitas de transformar a igreja em ponto de venda de drogas e até em local de moradia.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a ação ocorreu após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram os suspeitos dentro da igreja.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a operação, foram apreendidas 62 cápsulas de cocaína, 25 porções de maconha, celulares, dinheiro em espécie, além de um animal silvestre. Os policiais também localizaram materiais usados para embalar drogas e anotações relacionadas ao tráfico.

Atuação criminosa afetava moradores

As investigações apontam que o grupo atuava de forma organizada, utilizando a igreja como base para o tráfico, intimidando moradores e impedindo o funcionamento regular do espaço religioso.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ocorrência teve início após a informação de que um casal vindo de Belford Roxo teria invadido o imóvel e passado a explorar o local como “boca de fumo”.

Suspeitos foram autuados em flagrante

Os cinco detidos foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia.