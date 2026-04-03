Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME BRUTAL

Homem é encontrado decapitado em praia de cidade turística da Bahia

Cabeça foi encontrada nesta sexta-feira, 3, também na areia da praia

Por Andrêzza Moura

03/04/2026 - 17:47 h | Atualizada em 03/04/2026 - 17:58

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Um crime brutal assustou os moradores da zona norte de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 2. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado na faixa de areia da Praia da Barrinha, no bairro Joia do Atlântico.

Corpo foi localizado na beira da praia | Foto: Reprodução Bahia Extremosul

O homem trajava apenas cueca e camisa preta. A cabeça foi encontrada, na manhã desta sexta-feira, 3, também na praia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Cabeça foi localiza nesta sexta-feira, 3, também na praia | Foto: Reprodução Bahia Extremosul

Investigações apontam que a ausência da cabeça indica uma execução violenta, possivelmente ligada a ação de grupos criminosos, mas a motivação ainda é desconhecida.

Leia Também:

Homem em situação de rua é encontrado morto em cidade da Bahia
Suplente de vereador é encontrado morto após atirar em ex-sogra
Jovem é executado em emboscada no sul da Bahia

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e identificação, enquanto A Polícia Civil trabalha para esclarecer autoria, circunstâncias e motivação do crime. As informações são do Bahia Extremosul.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime bárbaro Decapitação Ilhéus Bahia Polícia Civil Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corpo foi encontrado na quinta-feira, 2
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Corpo foi encontrado na quinta-feira, 2
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Corpo foi encontrado na quinta-feira, 2
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Corpo foi encontrado na quinta-feira, 2
Play

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

x