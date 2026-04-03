CRIME BRUTAL
Homem é encontrado decapitado em praia de cidade turística da Bahia
Cabeça foi encontrada nesta sexta-feira, 3, também na areia da praia
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um crime brutal assustou os moradores da zona norte de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 2. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado na faixa de areia da Praia da Barrinha, no bairro Joia do Atlântico.
O homem trajava apenas cueca e camisa preta. A cabeça foi encontrada, na manhã desta sexta-feira, 3, também na praia.
Investigações apontam que a ausência da cabeça indica uma execução violenta, possivelmente ligada a ação de grupos criminosos, mas a motivação ainda é desconhecida.
O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e identificação, enquanto A Polícia Civil trabalha para esclarecer autoria, circunstâncias e motivação do crime. As informações são do Bahia Extremosul.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes