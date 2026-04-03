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EMBOSCADA E EXECUÇÃO

Jovem é executado em emboscada no sul da Bahia

Corpo de jovem foi encontrado às margens de BA; Polícia Civil investiga crime

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/04/2026 - 16:25 h

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Jovem foi atraído para emboscada
Jovem foi atraído para emboscada -

Um jovem, de 25 anos, identificado como Rhair Glória, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira,1 de abril, em Santa Luzia, no sul da Bahia.

O corpo de Rhair do Grau, como ele era mais conhecido, foi encontrado na localidade Cascalheira, às margens da BA-672, próximo ao bairro Babilônia.

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Informações preliminares dão conta de que Rhair, que morador de Mascote, foi atraído para uma emboscada e ao chegar ao local, foi surpreendido por criminosos armados.

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A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar e prender os responsáveis. A motivação é desconhecida.

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Tags:

Bahia Execução a tiros Polícia Civil BA santa luzia

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