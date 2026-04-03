EMBOSCADA E EXECUÇÃO
Jovem é executado em emboscada no sul da Bahia
Corpo de jovem foi encontrado às margens de BA; Polícia Civil investiga crime
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um jovem, de 25 anos, identificado como Rhair Glória, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira,1 de abril, em Santa Luzia, no sul da Bahia.
O corpo de Rhair do Grau, como ele era mais conhecido, foi encontrado na localidade Cascalheira, às margens da BA-672, próximo ao bairro Babilônia.
Informações preliminares dão conta de que Rhair, que morador de Mascote, foi atraído para uma emboscada e ao chegar ao local, foi surpreendido por criminosos armados.
Leia Também:
A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar e prender os responsáveis. A motivação é desconhecida.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes