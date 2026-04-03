Jovem é executado em emboscada no sul da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Jovem foi atraído para emboscada - Foto: Reprodução

Um jovem, de 25 anos, identificado como Rhair Glória, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira,1 de abril, em Santa Luzia, no sul da Bahia.

O corpo de Rhair do Grau, como ele era mais conhecido, foi encontrado na localidade Cascalheira, às margens da BA-672, próximo ao bairro Babilônia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Informações preliminares dão conta de que Rhair, que morador de Mascote, foi atraído para uma emboscada e ao chegar ao local, foi surpreendido por criminosos armados.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar e prender os responsáveis. A motivação é desconhecida.