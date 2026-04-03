Polícia Militar apreende armas e drogas após tiroteio em Salvador

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Polícia Militar apreende armas e drogas após tiroteio em Cassange - Foto: Divulgação | Polícia Militar da Bahia

Policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel apreenderam armas de fogo, drogas e dinheiro durante uma ação na noite desta quinta-feira, 2, no Conjunto Habitacional Coração de Maria, na Estrada das Pedreiras, em Salvador.

A ocorrência contou com equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) em apoio à 49ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).

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Equipes foram recebidas a tiros

De acordo com a Polícia Militar (PM), as guarnições realizavam patrulhamento tático na região quando receberam denúncias de moradores sobre a presença de homens armados praticando tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros, sendo necessário o revide. Após o primeiro confronto, os suspeitos fugiram.

Segundo confronto deixou suspeito ferido

Durante novo deslocamento à mesma área, houve um segundo confronto, onde após os disparos cessarem, os agentes encontraram um homem ferido ao solo, ainda com sinais vitais.

O suspeito foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Material apreendido

Com o homem, foram encontrados:

uma espingarda calibre 12;

uma pistola calibre 9mm;

cartuchos intactos e deflagrados;

dois celulares;

130 pinos de cocaína;

um relógio;

R$ 14 em espécie.

Idens apreendidos pela Polícia Militar | Foto: Divulgação | Polícia Militar

Caso foi encaminhado à Central de Flagrantes

Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi apresentado na Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.