POLÍCIA
Polícia Militar apreende armas e drogas após tiroteio em Salvador
Suspeito é baleado e armas e drogas são apreendidas em Salvador
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Policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel apreenderam armas de fogo, drogas e dinheiro durante uma ação na noite desta quinta-feira, 2, no Conjunto Habitacional Coração de Maria, na Estrada das Pedreiras, em Salvador.
A ocorrência contou com equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) em apoio à 49ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).
Equipes foram recebidas a tiros
De acordo com a Polícia Militar (PM), as guarnições realizavam patrulhamento tático na região quando receberam denúncias de moradores sobre a presença de homens armados praticando tráfico de drogas.
Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros, sendo necessário o revide. Após o primeiro confronto, os suspeitos fugiram.
Segundo confronto deixou suspeito ferido
Durante novo deslocamento à mesma área, houve um segundo confronto, onde após os disparos cessarem, os agentes encontraram um homem ferido ao solo, ainda com sinais vitais.
O suspeito foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.
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Material apreendido
Com o homem, foram encontrados:
- uma espingarda calibre 12;
- uma pistola calibre 9mm;
- cartuchos intactos e deflagrados;
- dois celulares;
- 130 pinos de cocaína;
- um relógio;
- R$ 14 em espécie.
Caso foi encaminhado à Central de Flagrantes
Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi apresentado na Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.
A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.
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