Suplente de vereador é encontrado morto após atirar em ex-sogra

Suplente de vereador em Salvador, Valdines Mascarenhas de Sousa, conhecido como “Val do Gás” - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O suplente de vereador em Salvador, Valdines Mascarenhas de Sousa, conhecido como “Val do Gás”, é apontado como o principal suspeito de atirar contra a ex-sogra na manhã desta sexta-feira, 3, no bairro de São Tomé de Paripe, no subúrbio da capital. Ele foi encontrado morto dentro da residência onde o caso aconteceu.

A vítima, Mônica Ribeiro de Andrade, de 49 anos, foi baleada ao tentar proteger a filha durante a ação. Segundo as informações apuradas, ela se colocou na frente da jovem no momento do disparo. O tiro atravessou o braço e atingiu a lateral do tórax.

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Mônica foi socorrida em um veículo particular para o Hospital do Subúrbio. Apesar da gravidade do ferimento, ela chegou à unidade consciente, orientada e com quadro de saúde estável.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado caído no interior do imóvel, já sem sinais vitais, com uma pistola ao lado do corpo. A suspeita inicial é de que, após efetuar os disparos, ele tenha tirado a própria vida.

Testemunhas relataram que Valdines havia passado a noite no imóvel. Pela manhã, ao notar a chegada do motorista com o carro, ele teria saído, pegado uma arma no veículo e retornado à casa, momento em que ocorreram os disparos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito teria chegado de uma festa em estado de embriaguez antes do crime. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

O motorista foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestará esclarecimentos. A arma utilizada na ocorrência foi apreendida.

Val do Gás já havia sido vítima de um atentado em 2020, quando foi baleado dentro do próprio comitê eleitoral, no bairro de Plataforma. Na ocasião, um homem desceu de um veículo e efetuou disparos contra ele.