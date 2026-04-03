Homem em situação de rua é encontrado morto em cidade da Bahia

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a polícia apura se vítima dormia quando foi atacada - Foto: Reprodução Netinho News

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 2, ao lado de uma borracharia no final da Avenida das Nações, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

A vítima, que vivia em situação de rua, apresentava ferimentos na cabeça e estava coberta por um lençol.

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Segundo informações de moradores, a polícia foi acionada após perceberem o corpo. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e confirmaram o óbito.

O homem, que estava sem documentos, aparentava ter entre 45 e 55 anos, trajava blusa preta e bermuda listrada. Ele estava deitado sobre papelão, o que indica que foi atacado enquanto dormia.

Outro caso

Este é o segundo caso recente de homicídio de pessoas em situação de rua com características semelhantes na cidade. Em fevereiro, um casal foi morto em um imóvel abandonado no Bairro Castelinho, apresentando ferimentos na cabeça.

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Combate aos Crimes de Homicídio (NCCH), investiga a possível ligação entre os casos e busca identificar os autores. Informações podem ser repassadas anonimamente pelo Disk Denúncia (181). As informações são do Netinho News.