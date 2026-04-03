Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAUS-TRATOS ANIMAL

Leão-marinho é brutalmente assassinado em praia do nordeste

Animal foi morto a facadas, segundo laudo pericial

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/04/2026 - 19:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Animal foi morto enquanto descansava
Animal foi morto enquanto descansava -

O leão-marinho conhecido como Leôncio foi encontrado morto e partido ao meio em Jequiá da Praia, litoral sul de Alagoas, vítima de agressão humana com objetos cortantes, segundo laudo preliminar divulgado pelo Instituto Biota, nesta quarta-feira, 1º de abril.

De acordo com o biólogo Bruno Stephanis, diretor-executivo do Instituto Biota, as lesões foram extremamente violentas, atingindo, inclusive, os ossos do animal, e ocorreram enquanto ele ainda estava vivo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Hemorragias constatadas na necropsia confirmam que Leôncio sofreu antes de morrer.

O animal vinha sendo monitorado desde o dia 11 de março, período em que percorreu o litoral nordestino, despertando a atenção e o carinho de moradores e turistas.

Leôncio estava sendo monitorado desde o início de março
Leôncio estava sendo monitorado desde o início de março | Foto: Reprodução G1

No momento do ataque, Leôncio estava em repouso para a troca de pelagem, comportamento natural da espécie.

Leia Também:

Banco Central anuncia pacote de mudanças no Pix; veja novidades
Sacrilégio? Traficantes transformam igreja em “boca de fumo”
Deputada filha do “Pastor do Cigarro” deve R$ 1,7 bilhão em impostos

O Instituto Biota informou que o relatório da necropsia será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), que deverá acionar os órgãos competentes para investigar o caso e responsabilizar os autores. As informações são do G1.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Animal marinho maus tratos aos animais mpf investigação Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Animal foi morto enquanto descansava
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Animal foi morto enquanto descansava
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Animal foi morto enquanto descansava
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Animal foi morto enquanto descansava
Play

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

x