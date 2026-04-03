MAUS-TRATOS ANIMAL
Leão-marinho é brutalmente assassinado em praia do nordeste
Animal foi morto a facadas, segundo laudo pericial
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
O leão-marinho conhecido como Leôncio foi encontrado morto e partido ao meio em Jequiá da Praia, litoral sul de Alagoas, vítima de agressão humana com objetos cortantes, segundo laudo preliminar divulgado pelo Instituto Biota, nesta quarta-feira, 1º de abril.
De acordo com o biólogo Bruno Stephanis, diretor-executivo do Instituto Biota, as lesões foram extremamente violentas, atingindo, inclusive, os ossos do animal, e ocorreram enquanto ele ainda estava vivo.
Hemorragias constatadas na necropsia confirmam que Leôncio sofreu antes de morrer.
O animal vinha sendo monitorado desde o dia 11 de março, período em que percorreu o litoral nordestino, despertando a atenção e o carinho de moradores e turistas.
No momento do ataque, Leôncio estava em repouso para a troca de pelagem, comportamento natural da espécie.
Leia Também:
O Instituto Biota informou que o relatório da necropsia será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), que deverá acionar os órgãos competentes para investigar o caso e responsabilizar os autores. As informações são do G1.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes