Deputada filha do “Pastor do Cigarro” deve R$ 1,7 bilhão em impostos

Sarah Pôncio - Foto: Reprodução Instagram

Uma parlamentar do Rio de Janeiro aparece entre os maiores devedores do país junto à União. Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apontam que a deputada estadual Sarah Poncio possui débitos que chegam a R$ 1,7 bilhão em impostos federais.

O montante está vinculado ao CPF da parlamentar, mas tem origem em um conglomerado empresarial familiar formado por 21 empresas, muitas delas ligadas ao setor de tabaco. Desde que assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2025, o valor da dívida cresceu cerca de R$ 200 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estrutura societária dessas empresas envolve diversos integrantes da família. Entre eles estão o pai da deputada, Márcio José Matos Poncio de Souza, e a mãe, Simone Poncio Silva de Souza. Como os CPFs dos familiares aparecem vinculados aos mesmos CNPJs, os débitos acabam sendo compartilhados entre eles.

Esse cruzamento societário também dificulta a identificação de um valor total individualizado. Isso porque há repetição de sócios nas empresas, o que impede a soma simples das dívidas atribuídas a cada membro da família. Ainda assim, após ajustes para evitar duplicidades, a estimativa é que o passivo conjunto com a União se aproxime de R$ 3 bilhões.

A maior fatia da dívida associada à deputada está relacionada ao não pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que ultrapassa R$ 1,3 bilhão. Além disso, há pendências relevantes envolvendo tributos como Cofins, IRPJ e PIS, somadas a multas e outras obrigações fiscais.

Além da atuação política, Sarah Poncio também é conhecida nas redes sociais, onde reúne cerca de 3,4 milhões de seguidores e produz conteúdo voltado a temas como maternidade, rotina e estilo de vida.

Aos 27 anos, ela assumiu o mandato como deputada estadual após Tande Vieira deixar o cargo para assumir a Prefeitura de Resende. Nas eleições de 2022, a empresária recebeu aproximadamente 26 mil votos.