Corpos achados na Paraíba são de trabalhadores baianos desaparecidos

Trabalhadores civis da Bahia desaparecidos na Paraíba - Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

A Polícia Civil da Paraíba confirmou que os quatro corpos localizados na manhã desta sexta-feira, 3, em uma área de mata no bairro de Brisamar, em João Pessoa, pertencem aos trabalhadores baianos que estavam desaparecidos desde o início da semana. A identificação foi confirmada pelo diretor do Instituto Médico Legal (IML), Flávio Fabres.

As vítimas são:

Cleibson Jaques, de 31 anos, natural de Campo Formoso;

Lucas Bispo, de Campo Formoso;

Sidclei Silva, de 21 anos, de Morro do Chapéu;

Gismario Santos, de 23 anos, também de Morro do Chapéu.

Corpos em decomposição e sinais de execução

Os quatro homens foram encontrados em avançado estado de decomposição e apresentavam marcas de disparos de arma de fogo. Três deles estavam com as mãos amarradas para trás, o que indica possível execução.

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Durante a perícia no local, também foi localizado um carro que pode ter sido utilizado no transporte dos corpos.

“Corpos do sexo masculino, todos mortos por meio de disparo de arma de fogo, já em decomposição. Três deles estavam com as mãos amarradas para trás e, aqui próximo, cerca de 200 a 300 metros do local, foi encontrado um veículo, Celta preto, que provavelmente foi usado para transportar esses corpos”, afirmou o perito.

Segundo a delegada Josenise Andrade, dois dos corpos ainda estavam com documentos da Bahia, o que ajudou na identificação inicial. No entanto, devido às condições em que foram encontrados, não foi possível fazer o reconhecimento visual nem determinar, de imediato, a quantidade de perfurações.

Os corpos passaram por exames no IML, e análises complementares serão realizadas em laboratórios do Instituto de Polícia Científica (IPC).

Carro abandonado levou à descoberta

A localização das vítimas aconteceu após moradores denunciarem um veículo abandonado na região. O carro, encontrado por policiais militares, apresentava sujeira excessiva e um forte odor, levantando suspeitas.

A partir da denúncia, equipes iniciaram buscas nas proximidades e encontraram os corpos dentro de uma granja. A polícia informou ainda que o veículo havia sido roubado na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que quatro suspeitos deixam o local em uma única motocicleta após abandonarem os corpos.

Testemunhas relataram que, durante a madrugada, ouviram uma buzina insistente e gritos na Rua Juvenal Coelho, nas proximidades de onde o caso ocorreu.

Desaparecimento começou em alojamento

Os trabalhadores atuavam na construção civil e estavam hospedados em uma casa de apoio no município de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. O desaparecimento foi percebido na manhã de quinta-feira, 2, embora eles já não fossem vistos desde terça-feira, 31.

De acordo com as investigações, o grupo estava há cerca de dois meses trabalhando na região. Na madrugada de quarta-feira, 1º, o transporte que os levava ao trabalho chegou ao local, mas nenhum deles foi encontrado.

Ao entrar na residência, o motorista encontrou o imóvel revirado, com sinais de desordem, o que motivou o acionamento da polícia.

O caso segue sob investigação para identificar a motivação do crime e os responsáveis.