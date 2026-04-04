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ATAQUE BRUTAL

Idosa é atacada com facão na Bahia após almoço de Sexta-feira Santa

Mulher estava reunida com familiares em sítio quando foi atingida na cabeça e em um dos braços

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/04/2026 - 8:46 h

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Não há informações sobre o estado de saúde da idosa
Não há informações sobre o estado de saúde da idosa -

A idosa Nilzete Jesus Brito, de 62 anos, foi atacada com um facão, na noite desta sexta-feira, 3, em um sítio na região da Fazenda Palestina, zona rural de Ipiaú, no sul da Bahia.

Ela sofreu cortes na cabeça e em um dos braços e foi levada por moradores ao Hospital Geral de Ipiaú.

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O principal suspeito de praticar o crime é um homem identificado como Elielson Inácio dos Santos, um meeiro da propriedade da senhora. Ele trabalhava no local há cerca de cinco anos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo relatos, a vítima estava reunida com familiares no sítio para um almoço de Sexta-Feira Santa e foi atacada poucas horas após o término da reunião.

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A Polícia Militar fez buscas para localizar e prender o suspeito. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Nilzete. As informações são do Giro Ipiaú.

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Tags:

esfaqueada Polícia Civil tentativa de assassinato

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