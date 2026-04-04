Idosa é atacada com facão na Bahia após almoço de Sexta-feira Santa

Siga o A TARDE no Google

Não há informações sobre o estado de saúde da idosa - Foto: Reprodução Giro Ipiaú

A idosa Nilzete Jesus Brito, de 62 anos, foi atacada com um facão, na noite desta sexta-feira, 3, em um sítio na região da Fazenda Palestina, zona rural de Ipiaú, no sul da Bahia.

Ela sofreu cortes na cabeça e em um dos braços e foi levada por moradores ao Hospital Geral de Ipiaú.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O principal suspeito de praticar o crime é um homem identificado como Elielson Inácio dos Santos, um meeiro da propriedade da senhora. Ele trabalhava no local há cerca de cinco anos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo relatos, a vítima estava reunida com familiares no sítio para um almoço de Sexta-Feira Santa e foi atacada poucas horas após o término da reunião.

A Polícia Militar fez buscas para localizar e prender o suspeito. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Nilzete. As informações são do Giro Ipiaú.