Motorista embriagado mata duas crianças e deixa duas feridas

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Isaías, de 5 anos, e Sophia, de 10, brincavam na calçada, quando foram atropeladas - Foto: Reprodução arquivo pessoal

Um motorista embriagado, identificado como Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, atropelou e matou duas crianças, de 10 e 5 anos, na tarde de sexta-feira (3) em Diadema, na Grande São Paulo.

Sophia e Isaías brincavam de pular corda com outros duas crianças na calçada, quando forma atingidos pelo veículo. As outras duas crianças ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região

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O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Testemunhas relataram que o motorista tentou fugir, mas foi contido por moradores e preso em flagrante.

Outras duas crianças também foram atropeladas | Foto: Reprodução G1

A estudante Alice Pereira, que presenciou o acidente, descreveu o momento como “muito assustador” e contou que as crianças eram conhecidas e queridas na vizinhança.

O teste do bafômetro confirmou que o suspeito estava embriagado. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial como homicídio e lesão corporal dolosos.

Os corpos de Sophia e Isaías serão trasladados para o interior de Alagoas, onde será realizado o velório, segundo o Instituto Médico Legal. As informações são do G1.