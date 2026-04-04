IRRESPONSABILIDADE
Motorista embriagado mata duas crianças e deixa duas feridas
Homem tentou fugir, mas foi preso em flagrante
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um motorista embriagado, identificado como Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, atropelou e matou duas crianças, de 10 e 5 anos, na tarde de sexta-feira (3) em Diadema, na Grande São Paulo.
Sophia e Isaías brincavam de pular corda com outros duas crianças na calçada, quando forma atingidos pelo veículo. As outras duas crianças ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região
O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Testemunhas relataram que o motorista tentou fugir, mas foi contido por moradores e preso em flagrante.
A estudante Alice Pereira, que presenciou o acidente, descreveu o momento como “muito assustador” e contou que as crianças eram conhecidas e queridas na vizinhança.
O teste do bafômetro confirmou que o suspeito estava embriagado. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial como homicídio e lesão corporal dolosos.
Leia Também:
Os corpos de Sophia e Isaías serão trasladados para o interior de Alagoas, onde será realizado o velório, segundo o Instituto Médico Legal. As informações são do G1.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes