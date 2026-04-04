Mistério: vigilantes são encontrados mortos em usina desativada

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Polícia Civil apura o crime; até o momento, não há suspeitos - Foto: Monize Poiani/TV TEM

Dois homens que trabalhavam como vigilantes em uma usina desativada foram mortos enquanto estavam de serviço em Monte Aprazível, no interior de São Paulo, durante o feriado da Sexta-Feira Santa, 3.

As vítimas, José Rodrigues da Silva, de 37 anos, e Sebastião da Souza Lima, de 55, foram localizadas já sem vida após a esposa de um deles chegar ao local e encontrar os corpos caídos. Foi ela quem acionou a polícia.

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De acordo com o boletim de ocorrência, ambos apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, com indícios de tiros efetuados por uma espingarda calibre 12.

Os aparelhos celulares dos vigilantes foram recolhidos para análise pericial, que deve auxiliar no andamento das investigações.

O caso foi registrado como homicídio e está sob responsabilidade da Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.