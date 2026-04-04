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POLÍCIA

Mistério: vigilantes são encontrados mortos em usina desativada

Vítimas apresentavam marcas de tiros e caso é investigado como homicídio

Luan Julião

Por Luan Julião

04/04/2026 - 16:11 h

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Polícia Civil apura o crime; até o momento, não há suspeitos
Polícia Civil apura o crime; até o momento, não há suspeitos -

Dois homens que trabalhavam como vigilantes em uma usina desativada foram mortos enquanto estavam de serviço em Monte Aprazível, no interior de São Paulo, durante o feriado da Sexta-Feira Santa, 3.

As vítimas, José Rodrigues da Silva, de 37 anos, e Sebastião da Souza Lima, de 55, foram localizadas já sem vida após a esposa de um deles chegar ao local e encontrar os corpos caídos. Foi ela quem acionou a polícia.

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De acordo com o boletim de ocorrência, ambos apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, com indícios de tiros efetuados por uma espingarda calibre 12.

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Os aparelhos celulares dos vigilantes foram recolhidos para análise pericial, que deve auxiliar no andamento das investigações.

O caso foi registrado como homicídio e está sob responsabilidade da Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

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Tags:

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