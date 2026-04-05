Integrante do PCC em Goiás é preso com RG falso em ônibus na Bahia

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Traficante do PCC foragido é preso tentando se esconder na Bahia - Foto: Divulgação SSP

Um traficante de drogas foragido do estado de Goiás, integrante da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital, o PCC, foi preso por equipes da Polícia Militar (PM) neste domingo, 5, tentando esconder-se na Bahia.

O homem identificado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) como Sapyker Weverton da Silva, vulgo Tetê do PCC, estava em um ônibus interestadual que passava pelo estado de Jaguaquara, no interior baiano, quando oficiais da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) abordaram o veículo.

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Sapyker Weverton da Silva , vulgo Tetê do PCC | Foto: Divulgação SSP

O criminoso, que possuía um mandado de prisão em aberto, registrou um boletim de ocorrência por perda de documentos e viajava com uma identidade falsa.

Passado em Goiás

Ainda segundo a polícia, no estado de Goiás, o criminoso apresenta ter envolvimento em: