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COLISÃO FATAL

Mulher morre em acidente entre moto e carro em BA

Ela pilotava a motocicleta

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/04/2026 - 13:09 h

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Ireny pilotava uma motocicleta, quando sofreu o acidente
Ireny pilotava uma motocicleta, quando sofreu o acidente -

Um grave acidente, na madrugada deste domingo, 5, na BA-612, no município de Candiba, sudoeste da Bahia, deixou uma mulher, de 43 anos, morta.

A vítima, identificada como Ireny Nobre, conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 amarela que colidiu com um carro Chevrolet Astra preto, nas proximidades da Fazenda Coronha.

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Policiais militares que patrulhavam a região foram até o local após ouvirem o impacto da colisão. Eles encontraram a mulher bastante ferida.

Ireny foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

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O motorista do carro, um rapaz de 20 anos, não teve ferimentos aparentes, mas passou mal após o acidente e também recebeu atendimento médico. As causas da colisão serão investigadas. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags:

Acidente . acidente Bahia Bahia

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