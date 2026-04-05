COLISÃO FATAL
Mulher morre em acidente entre moto e carro em BA
Ela pilotava a motocicleta
Por Andrêzza Moura
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Um grave acidente, na madrugada deste domingo, 5, na BA-612, no município de Candiba, sudoeste da Bahia, deixou uma mulher, de 43 anos, morta.
A vítima, identificada como Ireny Nobre, conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 amarela que colidiu com um carro Chevrolet Astra preto, nas proximidades da Fazenda Coronha.
Policiais militares que patrulhavam a região foram até o local após ouvirem o impacto da colisão. Eles encontraram a mulher bastante ferida.
Ireny foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
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O motorista do carro, um rapaz de 20 anos, não teve ferimentos aparentes, mas passou mal após o acidente e também recebeu atendimento médico. As causas da colisão serão investigadas. As informações são do Blog do Marcelo.
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