Mulher morre em acidente entre moto e carro em BA

Siga o A TARDE no Google

Ireny pilotava uma motocicleta, quando sofreu o acidente - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Um grave acidente, na madrugada deste domingo, 5, na BA-612, no município de Candiba, sudoeste da Bahia, deixou uma mulher, de 43 anos, morta.

A vítima, identificada como Ireny Nobre, conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 amarela que colidiu com um carro Chevrolet Astra preto, nas proximidades da Fazenda Coronha.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Policiais militares que patrulhavam a região foram até o local após ouvirem o impacto da colisão. Eles encontraram a mulher bastante ferida.

Ireny foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, um rapaz de 20 anos, não teve ferimentos aparentes, mas passou mal após o acidente e também recebeu atendimento médico. As causas da colisão serão investigadas. As informações são do Blog do Marcelo.