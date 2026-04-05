Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPECIALIDADE PARA TODOS

Projeto oferece consultas e exames gratuitos na Bahia

Atendimentos acontecem das 8h às 17h

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/04/2026 - 11:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mutirão acontece entre a segunda-feira, 6, e a sexta-feira, 10
Mutirão acontece entre a segunda-feira, 6, e a sexta-feira, 10 -

Entre os dias 6 e 10 de abril, a população de Conceição do Jacuípe, a 27 km de Feira de Santana, poderá realizar consultas e exames gratuitos pelo projeto "Especialidades para Todos".

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h no Centro de Especialidades, localizado na Rua João Hipólito de Azevedo, no centro da cidade.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O projeto oferecerá serviços nas áreas de dermatologia, ginecologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, oftalmologia, angiologia, cardiologia, ultrassonografia, triagem e tratamento de escleroterapia.

Para ser atendido, o paciente precisa levar documento com foto, cartão do SUS, cartão da família, requisição médica e comprovante de residência.

Imagem ilustrativa da imagem Projeto oferece consultas e exames gratuitos na Bahia
| Foto: Divulgação prefeitura Conceição do Coité

Cronograma de atendimentos:

  • Segunda-feira, 6: Dermatologia, Ginecologia, Otorrinolaringologia
  • Terça-feira, 7: Escleroterapia, Ortopedia, Otorrino, Pediatria
  • Quarta-feira, 8: Ultrassonografia, Gastroenterologia
  • Quinta-feira, 9: Triagem de Escleroterapia, Ginecologia
  • Sexta-feira, 10: Oftalmologia, Angiologia, Cardiologia

Leia Também:

Mais de 200 kg de carne bovina sem inspeção são apreendidos
Chocolate amargo faz bem? Veja 10 benefícios para a saúde
Caneta emagrecedora: quantos quilos é possível perder por semana?

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Conceição do Jacuípe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conceição de Jacuípe mutirão saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mutirão acontece entre a segunda-feira, 6, e a sexta-feira, 10
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Mutirão acontece entre a segunda-feira, 6, e a sexta-feira, 10
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Mutirão acontece entre a segunda-feira, 6, e a sexta-feira, 10
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Mutirão acontece entre a segunda-feira, 6, e a sexta-feira, 10
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x