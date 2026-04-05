ESPECIALIDADE PARA TODOS
Projeto oferece consultas e exames gratuitos na Bahia
Atendimentos acontecem das 8h às 17h
Por Andrêzza Moura
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Entre os dias 6 e 10 de abril, a população de Conceição do Jacuípe, a 27 km de Feira de Santana, poderá realizar consultas e exames gratuitos pelo projeto "Especialidades para Todos".
Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h no Centro de Especialidades, localizado na Rua João Hipólito de Azevedo, no centro da cidade.
O projeto oferecerá serviços nas áreas de dermatologia, ginecologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, oftalmologia, angiologia, cardiologia, ultrassonografia, triagem e tratamento de escleroterapia.
Para ser atendido, o paciente precisa levar documento com foto, cartão do SUS, cartão da família, requisição médica e comprovante de residência.
Cronograma de atendimentos:
- Segunda-feira, 6: Dermatologia, Ginecologia, Otorrinolaringologia
- Terça-feira, 7: Escleroterapia, Ortopedia, Otorrino, Pediatria
- Quarta-feira, 8: Ultrassonografia, Gastroenterologia
- Quinta-feira, 9: Triagem de Escleroterapia, Ginecologia
- Sexta-feira, 10: Oftalmologia, Angiologia, Cardiologia
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Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Conceição do Jacuípe.
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