Projeto oferece consultas e exames gratuitos na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Mutirão acontece entre a segunda-feira, 6, e a sexta-feira, 10 - Foto: Divulgação prefeitura Conceição do Coité

Entre os dias 6 e 10 de abril, a população de Conceição do Jacuípe, a 27 km de Feira de Santana, poderá realizar consultas e exames gratuitos pelo projeto "Especialidades para Todos".

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h no Centro de Especialidades, localizado na Rua João Hipólito de Azevedo, no centro da cidade.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto oferecerá serviços nas áreas de dermatologia, ginecologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, oftalmologia, angiologia, cardiologia, ultrassonografia, triagem e tratamento de escleroterapia.

Para ser atendido, o paciente precisa levar documento com foto, cartão do SUS, cartão da família, requisição médica e comprovante de residência.



| Foto: Divulgação prefeitura Conceição do Coité

Cronograma de atendimentos:

Segunda-feira, 6: Dermatologia, Ginecologia, Otorrinolaringologia

Terça-feira, 7: Escleroterapia, Ortopedia, Otorrino, Pediatria

Quarta-feira, 8: Ultrassonografia, Gastroenterologia

Quinta-feira, 9: Triagem de Escleroterapia, Ginecologia

Sexta-feira, 10: Oftalmologia, Angiologia, Cardiologia

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Conceição do Jacuípe.