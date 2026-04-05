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PÁSCOA

Chocolate amargo faz bem? Veja 10 benefícios para a saúde

Doce pode trazer benefícios quando consumido com equilíbrio

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/04/2026 - 9:57 h

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O diferencial do chocolate amargo está na concentração de cacau
O diferencial do chocolate amargo está na concentração de cacau -

Após períodos de maior consumo de doces, como a Páscoa, muitas pessoas pensam em cortar o açúcar da rotina. No entanto, o chocolate amargo pode ser mantido na alimentação, e até trazer benefícios, quando consumido com equilíbrio.

O diferencial está na concentração de cacau. Quanto maior o teor, menor a quantidade de açúcar e maior a presença de compostos benéficos, como os flavonoides, conhecidos por sua ação antioxidante no organismo.

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10 benefícios do chocolate amargo

1. Saúde do coração

O consumo moderado pode contribuir para a melhora do fluxo sanguíneo e ajudar no controle da pressão arterial.

2. Bem-estar e humor

O cacau estimula a liberação de substâncias ligadas à sensação de prazer, como serotonina e endorfina.

3. Função cerebral

Pesquisas indicam melhora na memória e na atenção, associadas ao aumento da circulação sanguínea no cérebro.

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4. Controle do colesterol

Pode auxiliar no aumento do HDL (colesterol “bom”) e na redução da oxidação do LDL.

5. Sensação de saciedade

As fibras presentes no cacau ajudam a prolongar a sensação de saciedade ao longo do dia.

6. Saúde da pele

Os antioxidantes ajudam a proteger contra danos externos e contribuem para a hidratação da pele.

7. Metabolismo

Pode favorecer a sensibilidade à insulina, auxiliando na prevenção de doenças metabólicas.

8. Ação anti-inflamatória

Compostos do cacau ajudam a reduzir processos inflamatórios no organismo.

9. Fonte de minerais

Rico em nutrientes como magnésio, ferro e cobre, importantes para diversas funções do corpo.

10. Redução do estresse

O consumo moderado pode ajudar a diminuir os níveis de estresse no dia a dia.

Quantidade recomendada

Para aproveitar os benefícios, a recomendação é consumir entre 25 e 30 gramas por dia, preferindo versões com pelo menos 70% de cacau. Produtos com alto teor de açúcar ou aditivos tendem a perder essas propriedades.

Como incluir na rotina

O chocolate pode ser consumido após as refeições ou combinado com frutas e iogurtes, equilibrando o aporte nutricional.

Especialistas reforçam que o segredo está na moderação. Consumido de forma consciente, o chocolate amargo pode fazer parte de uma alimentação saudável sem abrir mão do prazer.

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Tags:

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