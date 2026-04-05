PÁSCOA
Chocolate amargo faz bem? Veja 10 benefícios para a saúde
Doce pode trazer benefícios quando consumido com equilíbrio
Por Isabela Cardoso
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Após períodos de maior consumo de doces, como a Páscoa, muitas pessoas pensam em cortar o açúcar da rotina. No entanto, o chocolate amargo pode ser mantido na alimentação, e até trazer benefícios, quando consumido com equilíbrio.
O diferencial está na concentração de cacau. Quanto maior o teor, menor a quantidade de açúcar e maior a presença de compostos benéficos, como os flavonoides, conhecidos por sua ação antioxidante no organismo.
10 benefícios do chocolate amargo
1. Saúde do coração
O consumo moderado pode contribuir para a melhora do fluxo sanguíneo e ajudar no controle da pressão arterial.
2. Bem-estar e humor
O cacau estimula a liberação de substâncias ligadas à sensação de prazer, como serotonina e endorfina.
3. Função cerebral
Pesquisas indicam melhora na memória e na atenção, associadas ao aumento da circulação sanguínea no cérebro.
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4. Controle do colesterol
Pode auxiliar no aumento do HDL (colesterol “bom”) e na redução da oxidação do LDL.
5. Sensação de saciedade
As fibras presentes no cacau ajudam a prolongar a sensação de saciedade ao longo do dia.
6. Saúde da pele
Os antioxidantes ajudam a proteger contra danos externos e contribuem para a hidratação da pele.
7. Metabolismo
Pode favorecer a sensibilidade à insulina, auxiliando na prevenção de doenças metabólicas.
8. Ação anti-inflamatória
Compostos do cacau ajudam a reduzir processos inflamatórios no organismo.
9. Fonte de minerais
Rico em nutrientes como magnésio, ferro e cobre, importantes para diversas funções do corpo.
10. Redução do estresse
O consumo moderado pode ajudar a diminuir os níveis de estresse no dia a dia.
Quantidade recomendada
Para aproveitar os benefícios, a recomendação é consumir entre 25 e 30 gramas por dia, preferindo versões com pelo menos 70% de cacau. Produtos com alto teor de açúcar ou aditivos tendem a perder essas propriedades.
Como incluir na rotina
O chocolate pode ser consumido após as refeições ou combinado com frutas e iogurtes, equilibrando o aporte nutricional.
Especialistas reforçam que o segredo está na moderação. Consumido de forma consciente, o chocolate amargo pode fazer parte de uma alimentação saudável sem abrir mão do prazer.
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