Mais Médicos abre inscrições para 1.524 novos profissionais

O Programa prtendw levar médicos para regiões de difícil acesso - Foto: Jerônimo Gonzales | MS

O Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) está com inscrições abertas para os profissionais da área da saúde. O edital foi publicado pelo Ministério da Saúde, que oferece cerca de 1.524 vagas de atuação no Sistema único de Saúde (SUS).

De acordo com o documento, a atuação será focada na Atenção Primária à Saúde (APS) em regiões prioritárias do SUS. São 1.351 vagas para equipes de Saúde da Família (eSF), 75 para equipes de Consultório na Rua e 98 para Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

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As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril, através da Plataforma de Gerenciamento de Programas de Provimento. Os profissionais selecionados atuarão por 48 meses, cerca de 4 anos, em regiões com maior escassez de profissionais.