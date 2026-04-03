VAGAS ABERTAS
Mais Médicos abre inscrições para 1.524 novos profissionais
O projeto oferece vagas para profissionais de saúde atuarem no SUS
Por Franciely Gomes
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O Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) está com inscrições abertas para os profissionais da área da saúde. O edital foi publicado pelo Ministério da Saúde, que oferece cerca de 1.524 vagas de atuação no Sistema único de Saúde (SUS).
De acordo com o documento, a atuação será focada na Atenção Primária à Saúde (APS) em regiões prioritárias do SUS. São 1.351 vagas para equipes de Saúde da Família (eSF), 75 para equipes de Consultório na Rua e 98 para Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
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As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril, através da Plataforma de Gerenciamento de Programas de Provimento. Os profissionais selecionados atuarão por 48 meses, cerca de 4 anos, em regiões com maior escassez de profissionais.
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