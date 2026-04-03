IA pode frear avanço de doenças sem cura, apontam estudos

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A inteligência artificial não está sendo usada apenas contra infecções - Foto: Reprodução | Freepik

A inteligência artificial está ganhando protagonismo em uma das maiores corridas da ciência moderna: o desenvolvimento de novos medicamentos. Segundo reportagem da BBC, pesquisadores já utilizam a tecnologia para acelerar descobertas que antes levariam anos ou até décadas.

O avanço surge em um momento crítico. A resistência bacteriana cresce em todo o mundo e já causa cerca de 1,1 milhão de mortes por ano. A projeção é ainda mais preocupante: esse número pode ultrapassar 8 milhões até 2050, caso não haja novas soluções.

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Antibióticos perdem força e ciência busca alternativas

Os antibióticos, considerados uma das maiores conquistas da medicina, estão se tornando menos eficazes. Isso ocorre porque as bactérias evoluem e passam a resistir aos tratamentos.

Apesar da urgência, o desenvolvimento de novos medicamentos enfrenta obstáculos:

Processo lento e caro

Baixo interesse da indústria farmacêutica

Poucas inovações recentes (apenas 12 novos antibióticos entre 2017 e 2022)

É nesse cenário que a inteligência artificial surge como uma aliada estratégica.

Como a IA está mudando o jogo

Pesquisadores, como o cientista James Collins, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), já utilizam IA para analisar milhões de compostos químicos em pouco tempo. "Em questão de dias ou horas, podemos examinar imensas bibliotecas de compostos químicos para identificar quais exibem atividade antibacteriana", explicou o especialista.

Com essa abordagem, cientistas conseguiram:

Analisar mais de 45 milhões de moléculas

Projetar cerca de 36 milhões de compostos inéditos

Identificar dois altamente eficazes contra bactérias resistentes

Entre os alvos estão infecções difíceis de tratar, como a gonorreia e a bactéria resistente conhecida como SARM.

Parkinson e doenças complexas também entram na mira

A inteligência artificial não está sendo usada apenas contra infecções. Doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, também estão no radar.

Hoje, não existe tratamento capaz de impedir a progressão da doença. Os medicamentos disponíveis apenas aliviam sintomas.

Pesquisadores utilizam IA para:

Mapear o comportamento de proteínas no cérebro

Identificar possíveis alvos terapêuticos

Criar novas moléculas com potencial de tratamento

O objetivo é ambicioso: interromper a doença antes mesmo do surgimento dos sintomas.

Como a IA está mudando a ciência

A principal vantagem da inteligência artificial está na escala. Enquanto métodos tradicionais analisam milhares ou milhões de moléculas, sistemas baseados em IA conseguem avaliar bilhões de possibilidades rapidamente.

Além disso, a tecnologia permite criar compostos completamente novos, e não apenas adaptar os já existentes. Isso abre caminho para uma nova geração de medicamentos, especialmente contra doenças resistentes.

Apesar disso, especialistas alertam que a IA ainda atua em etapas específicas do processo, principalmente na fase inicial de descoberta. O desenvolvimento completo de um medicamento, incluindo testes clínicos e aprovação, continua sendo longo e rigoroso.

Um futuro promissor, mas ainda em construção

Embora os resultados iniciais sejam animadores, a chamada “revolução da IA” na medicina ainda enfrenta desafios. Um deles é o acesso a dados: muitas informações importantes pertencem a empresas privadas e não estão disponíveis para pesquisadores.

Mesmo assim, a expectativa é de avanço acelerado. Especialistas apontam que, nos próximos anos, grande parte dos novos medicamentos poderá ser desenvolvida com apoio direto da inteligência artificial.

Mais do que substituir cientistas, a tecnologia tem se mostrado uma ferramenta poderosa para ampliar possibilidades e, talvez, mudar o rumo de algumas das doenças mais difíceis de tratar da atualidade.