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SAÚDE

Caneta emagrecedora: quantos quilos é possível perder por semana?

Uso exige orientação médica e pode causar efeitos colaterais

Luan Julião

Por Luan Julião

04/04/2026 - 18:10 h

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Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras -

O uso das chamadas canetas emagrecedoras se popularizou nos últimos anos, especialmente entre pessoas que buscam controlar o peso. Desenvolvidas inicialmente para tratar diabetes e, em alguns casos, obesidade, essas medicações atuam no controle do apetite e dos níveis de glicose — o que acaba refletindo diretamente na balança.

Mas, apesar da fama de “resultado rápido”, a quantidade de peso eliminada varia bastante de pessoa para pessoa.

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Ritmo de emagrecimento varia entre pacientes

Não existe um número fixo de quilos perdidos por semana. O resultado depende de uma combinação de fatores, como hábitos alimentares, prática de exercícios, metabolismo e até a dosagem prescrita.

Ainda assim, profissionais de saúde apontam que uma perda considerada saudável gira entre 0,5 kg e 1 kg por semana. Com o uso da caneta, esse ritmo pode ser atingido com mais facilidade, principalmente no início do tratamento.

Nas primeiras semanas, algumas pessoas relatam uma redução maior no peso. Esse efeito costuma estar ligado à eliminação de líquidos e à mudança brusca na ingestão de alimentos. Com o passar do tempo, porém, o organismo tende a se adaptar, e o emagrecimento se torna mais gradual.

Entenda como o medicamento age no organismo

O funcionamento da caneta está diretamente ligado à sensação de saciedade. Entre os principais efeitos observados estão:

  • Diminuição do apetite
  • Sensação de estômago cheio por mais tempo
  • Redução da ingestão calórica
  • Controle dos níveis de açúcar no sangue

Esse conjunto de ações favorece uma perda de peso progressiva, sem mudanças drásticas imediatas.

Estilo de vida faz toda a diferença

Apesar da eficácia do medicamento, ele não atua sozinho. O resultado final depende de outros aspectos importantes, como:

  • Qualidade da alimentação
  • Frequência de atividade física
  • Idade e metabolismo
  • Tempo de tratamento
  • Dose indicada pelo médico

Sem ajustes no estilo de vida, o efeito pode ser mais limitado.

Resultados aparecem ao longo dos meses

Estudos indicam que o emagrecimento com esse tipo de medicação acontece de forma contínua. Em alguns casos, é possível atingir uma redução entre 5% e 15% do peso corporal após alguns meses — especialmente quando há associação com hábitos saudáveis.

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A proposta não é uma perda rápida, mas sim consistente e sustentável ao longo do tempo.

Uso exige atenção e acompanhamento médico

Mesmo com a popularização, o uso das canetas emagrecedoras exige cuidado. Sem orientação profissional, há risco de efeitos colaterais, como:

  • Náuseas
  • Vômitos
  • Constipação
  • Dor abdominal
  • Queda de pressão em alguns casos

Outro ponto de atenção é a interrupção do tratamento sem acompanhamento, que pode levar ao reganho de peso.

Avaliação médica é essencial antes de começar

Antes de iniciar qualquer estratégia para emagrecimento, a recomendação é procurar um médico. O profissional avalia o histórico de saúde, identifica a real necessidade do uso e define a melhor abordagem.

Embora a caneta possa ser uma aliada importante, os melhores resultados aparecem quando ela está integrada a uma rotina com alimentação equilibrada e prática regular de exercícios.

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Tags:

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